Лолиту вырезают из эфиров, Киркорову отменяют корпоративы. «Голая вечеринка» — последствия

Фото: коллаж / скриншот видео соцсети Поделиться Поделиться





Звездная вечеринка ведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, кажется, подошла к новому этапу. Первоначальное бурное обсуждение сначала сменилось публичными покаяниями, а теперь настали ощутимые последствия — отмена телеэфиров, запрет корпоративов и арест.



В интервью РБК 26 декабря Лолита рассказала о том, что некие «общественники» посылают угрозы директорам российских ДК. «Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю», — сообщила певица.

Издание «Газета.Ru» со ссылкой на ДК «Дружба» в Чехове отметило, что зрители массово сдают билеты на Лолиту — выступление назначено на 20 февраля. Администрация концертной площадки пояснила, что мероприятие могут вовсе отменить.

В разговоре с «Фонтанкой» директор ДК «Сатурн» в Раменском Василий Строилов рассказал, что местные жители также узнают о возможной отмене концерта в городе. «Наши жители интересуются всем. Мероприятие пока что стоит в графике. Пока никакой официальной информации у нас нет», — рассказал Василий Строилов. На вопрос, стали ли возвращать билеты на Лолиту, пояснил, что это коммерческая информация. Президент букинговой компании «Империя музыки» Табриз Шахиди рассказал, что ничего не слышал об угрозах, поступающих в адрес организаторов публичных билетных концертов, поскольку не имеет никакого отношения к ним, к промоутерам сольных концертов Лолиты.

И если днем Лолита назвала сообщения об отмене концертов «фейком», то к вечеру ситуация стала принимать другие обороты. В обращении к поклонникам, ненавистникам и другим людям артистка призналась, что с иронией отнеслась к тому, что эта вечеринка кому-то не понравился, но потом столкнулась с тем, что люди пишут письма с требованием запретить ее и «вырезать» из всех новогодних передач. Вечером 26 декабря Лолита рассказала, что ее концерты действительно отменяют, а также вырезают из эфиров. «Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась и давление поднялось. Попробую держаться», — сообщила Лолита РБК.

Народный артист России Филипп Киркоров, комментируя свой перформанс на «голой вечеринке», и в личной беседе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, и в публичном обращении повторяет одно — после того, как понял характер мероприятия, понял, что надолго «Мутаборе» не задержится. Певец отметил, что не собирается отрекаться и перекладывать ответственность на других. Поп-король российской эстрады признался, что является патриотом только своей страны и никогда не пытался усидеть на двух стульях.

«Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России, единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — рассказал певец.

Декабрь — один из важнейших месяцев года в жизни артиста, поскольку помимо гастрольной деятельности, это время корпоративов. В разговоре с «Фонтанкой» организатор частных мероприятий Табриз Шахиди рассказал, что у Лолиты и Джигана, которые засветились на мероприятии Ивлеевой, «не густо с корпоративами, поэтому особо и нечего было отменять». Другое дело — Филипп Бедросович. «Если говорить о частных торжествах с участием Киркорова, то я слышал только об одной отмене», — отметил Табриз Шахиди.

24 декабря Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что гендиректор Владимир Кехман запретил выступление Филиппа Киркорова на частном мероприятии в МХТ имени Горького. Табриз Шахиди заявил «Фонтанке», что, несмотря «на однозначно грязную вакханалию», все участники осознали ошибку и уже получили свою порцию ненависти и порицания. «Пусть зритель сам решит наказывать их рублем или прощать артистов. А за чиновников и общественников я не ручаюсь», — заключил он.

Пожалуй, больше всего «досталось» организатору шоу — Анастасии Ивлеевой. Сразу после скандала ведущая написала, что рада такому шуму вокруг ее мероприятия. Но в итоге пришлось извиняться, например, за образ рэпера Vacío. Сегодня Мосгорсуд утвердил ему административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство и назначил штраф в 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Молодой человек появился в ту ночь в одном носке на причинном месте.



26 декабря к Ивлеевой подали коллективный иск — истцы (их 22) хотят получить миллиард рублей в счет компенсации морального вреда. Инициатором иска, как уточняет RT, выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к которому присоединились деятели культуры, спорта, а также обычные россияне. Деньги, в случае если иск удовлетворят, должны пойти госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Ивлееву убрали из списка амбассадоров МТС. Телеведущая была один из двух звезд (второй — Дмитрий Нагиев) сотовой компании, с которым мог бы встретиться победитель розыгрыша, приуроченного к 30-летию компании.



Свои извинения сегодня также принесли Дима Билан и Ксения Собчак. Последняя призналась, что при всей любви к провокации и эпатажу прекрасное знает, что под них надо аккуратно выбирать время. Сейчас не оно.

Константин Митягин, «Фонтанка.ру»