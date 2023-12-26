    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, зап

    745мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.97eur101.58

    К Ивлеевой подали иск на миллиард рублей за вечеринку в «Мутаборе»

    4261
    67 комментариев

    Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор». Истцы хотят получить один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили 26 декабря РИА Новости в суде.

    Иск подала группа из 22 граждан. Инициатором иска, как уточняет RT, выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к которому присоединились деятели культуры, спорта, а также обычные россияне. Деньги, в случае если иск удовлетворят, должны пойти в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

    Отмечается, что в качестве обеспечительной меры у блогера могут арестовать имущество.

    Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» вызвала активное обсуждение в соцсетях, а также на уровне федеральных политиков и общественных деятелей. Во время второго дня вечеринки, куда вход был платным, в клуб нагрянула полиция. Организатор мероприятия сообщила, что все вырученные от второго дня средства будут переданы на благотворительность.

    Извинения за вечеринку сегодня принесли также Лолита, Дима Билан и Филипп Киркоров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК9
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 66

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    67
    close