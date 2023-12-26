К Ивлеевой подали иск на миллиард рублей за вечеринку в «Мутаборе»

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор». Истцы хотят получить один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили 26 декабря РИА Новости в суде.



Иск подала группа из 22 граждан. Инициатором иска, как уточняет RT, выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к которому присоединились деятели культуры, спорта, а также обычные россияне. Деньги, в случае если иск удовлетворят, должны пойти в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.

