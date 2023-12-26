К Ивлеевой подали иск на миллиард рублей за вечеринку в «Мутаборе»

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в клубе «Мутабор». Истцы хотят получить один миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили 26 декабря РИА Новости в суде.
Иск подала группа из 22 граждан. Инициатором иска, как уточняет RT, выступил продюсер «Бригады» Александр Иншаков, к которому присоединились деятели культуры, спорта, а также обычные россияне. Деньги, в случае если иск удовлетворят, должны пойти в госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО.
Отмечается, что в качестве обеспечительной меры у блогера могут арестовать имущество.
Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» вызвала активное обсуждение в соцсетях, а также на уровне федеральных политиков и общественных деятелей. Во время второго дня вечеринки, куда вход был платным, в клуб нагрянула полиция. Организатор мероприятия сообщила, что все вырученные от второго дня средства будут переданы на благотворительность.
Извинения за вечеринку сегодня принесли также Лолита, Дима Билан и Филипп Киркоров.