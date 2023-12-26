Диана Арбенина вернулась, а в лидерах не Shaman. Сколько стоит корпоратив со звездой

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Самыми востребованными артистами на российских корпоративах в 2023 году стали Леонид Агутин, Анна Асти, группа «Руки Вверх!», Баста, Полина Гагарина и Shaman. Стоимость выступлений варьируется от 5 до 10 миллионов рублей. Эти звезды работают только вживую и большинство с музыкантами, 99% артистов работают с полным техническим райдером. В Петербурге на корпоративах также предпочитают видеть Елену Ваенгу, Игоря Корнелюка и Татьяну Буланову.



Такие данные приводит организатор частных мероприятий, президент букинговой компании «Империя музыки» Табриз Шахиди. Он также рассказал «Фонтанке» о вернувшейся к корпоративам Диане Арбениной — у артистки последние два года без внятных объяснений отменяют концерты. «Уже нет никаких трудностей. И на корпоративы это повлияло не сильно», — отметил концертный директор.



В десятку самых популярных ведущих и конферансье вошли Игорь Верник, Дмитрий Хрусталев, Тимур Родригез, Екатерина Скулкина, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и другие. Стоимость их услуг оценивается от 2 до 5 миллионов рублей. И хотя Иван Ургант в 2023 году не входит в топ, он открыт для предложений и работает — «не так много, как ему, вероятно, хотелось бы», отмечает Табриз Шахиди.



Табриз Шахиди также обращает внимание на то, что 2023 год с самого начала бьет рекорды по величине бюджетов на празднования и букинг артистов, звездных ведущих и селебрити-спикеров. На это повлияло несколько факторов, но главный — гонорар артиста. Сумма поменялась в связи с волатильным поведением валют и исчезновением украинских артистов и артистов, не поддержавших политику российских властей.

Лидером частных вечеринок с участием звезд с огромным отрывом традиционно является Москва, на втором месте Санкт-Петербург, замыкают тройку лидеров Сочи и Краснодар. Далее идут Екатеринбург и Нижний Новгород.



«Слово пацана» и «джага-джага»

Успех сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» не изменил спрос на «Мираж», «Комбинацию» и другие коллективы конца 1980-х. Разве что тематика вечеринок перекликается, дресс-код корпоративов стилизуют под сериал, но это явление не новое, уверен Табриз Шахиди.

«Глобально всегда будет спрос на эти группы, но цена им — 500 тысяч рублей. Концертов у «Миража» и у «Комбинации» всегда было полно. Если «Комбинация» — это Татьяна Иванова и ее девушки с гитарами, поющие под фонограмму, то что такое, например, «Мираж»? «Мираж» — это Наталия Гулькина, у неё свой «Мираж», у Суханкиной свой «Мираж», у Екатерины Болдышевой свой «Мираж». На них спрос по 500 тысяч рублей всегда был и будет без «Слова пацана». Этот сериал всего лишь дает инфоповод, но ставку гонорара не увеличивает», — считает Евгений Морозов, директор международного концертного агентства «Ру-концерт».



Не помог мировой тренд со «slavic style» и Кате Лель, под 20-летний хит которой молодежь во всем мире напевала «джага-джага», наряжалась в шапки-ушанки и шубы. «Что такое корпоратив? Это когда состоятельный человек платит денежные средства за возможность увидеть своего любимого артиста, чтобы он спел для него любимые песни, а он ему за это заплатил деньги», — рассказал Морозов, который усомнился, что у состоятельных людей есть любимые песни из репертуара Кати Лель.

Возвращение зарубежных звезд

По словам Евгения Морозова, в основном корпоративную афишу всегда составляли иностранные звезды, которые вскоре, уверен он, вернутся к российскому зрителю. «Россиян ждет встреча с нового концертного сезона в сентябре 2024 года с большинством звезд второй категории зарубежных артистов на сцены российских площадок. Ряд российских агентств провели успешные переговоры, убедили снизить гонорары на кассовые концерты», — рассказал Евгений Морозов. Речь идет о «звездах дискотек» — Modern Talking, C.C. Catch, Sandra и др. Также сейчас ведутся переговоры о гастролях в России шведской группы ABBA. Возвращение зарубежных артистов будет означать, что они могут вернуться и в корпоративную обойму.



Помимо ухода западно-европейских артистов существенный дефицит артистов связан и с отменой гастролей в РФ украинских звезд, которые занимали немалую долю русскоязычного шоу-бизнеса. «Исчезли все: от Лободы до Потапа и Насти Каменских. А наши российские артисты оказались возрастные», — отметил Евгений Морозов.

Куда пропали мэтры

Возраст — именно та причина, по которой с афиш пропали Ирина Аллегрова, Юрий Антонов и Валерий Леонтьев, рассказал директор «Ру-концерта». «Возраст и статус не позволяет выступать в ресторанах на 50 человек за гонорар в 300 или 400 тысяч



рублей. Хотя, это неплохая прибавка к пенсии, но данные артисты за эти деньги работать не хотят», — считает эксперт. Например, императрица российской эстрады запрашивает 200 тысяч долларов, что намного выше, чем тот гонорар, который ей готовы заплатить.



Народные артистки СССР Алла Пугачева и София Ротару и вовсе стали мифом на нашей эстраде. Они давно не работают в России, а что касается выступлений Примадонны на корпоративах, то она не сотрудничает с букинговыми агентствами с 1996-го года. «Алла Пугачева была всегда Примадонной и отличалась тем, что заказы рассматривала и принимала на корпоративные мероприятия персонально, лично от заказчика. Если ей заказчик нравился, значит, получала деньги, и шла работа», — рассказал Евгений Морозов.

