Вместо «Ночных снайперов» — Юлия Савичева. Кузбасский фестиваль меняет афишу из-за угроз жителей

Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», запланированный на 23–25 июня в Кемерово, пересмотрел состав участников после угроз жителей. Вычеркнуты из афиши «Ночные снайперы» с бессменной Дианой Арбениной и Мария Зайцева (экс-участница «2Маши»).



Еще 30 мая на «Динотерре» обещали выступление Дианы Арбениной, Клавы Коки и Марии Зайцевой. Однако не все жители Кузбасса были довольны выбором организаторов, некоторые пригрозили «написать заявление в ФСБ». Из-за пристального внимания к фестивалю и «настоятельных рекомендаций» было решено отказать в выступлении «Ночным снайперам» и Марии Зайцевой.