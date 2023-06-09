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    Вместо «Ночных снайперов» — Юлия Савичева. Кузбасский фестиваль меняет афишу из-за угроз жителей

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    Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», запланированный на 23–25 июня в Кемерово, пересмотрел состав участников после угроз жителей. Вычеркнуты из афиши «Ночные снайперы» с бессменной Дианой Арбениной и Мария Зайцева (экс-участница «2Маши»).

    Еще 30 мая на «Динотерре» обещали выступление Дианы Арбениной, Клавы Коки и Марии Зайцевой. Однако не все жители Кузбасса были довольны выбором организаторов, некоторые пригрозили «написать заявление в ФСБ». Из-за пристального внимания к фестивалю и «настоятельных рекомендаций» было решено отказать в выступлении «Ночным снайперам» и Марии Зайцевой.

    «Классно? Спасибо, Кузбасс! Главное — понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит. 24 июня. Фестиваль «Динотерра», Кемеровская область», — написала у себя 8 июня в telegram-канале Диана Арбенина, приложив скриншот с сообщением об отмене концерта.

    Спустя сутки были оглашены новые участники фестиваля: вместо Дианы Арбениной выступит Юлия Савичева, а Зайцеву заменили на Сергея Лазарева.

    «Вот это вау! Скорее делись эмоциями и рассказывай эту невероятную новость друзьям», — поспешили сообщить организаторы в своей группе в VK. Самым популярным комментарием под постом оказался: «Лучше бы оставили Арбенину».

    Проблемы с гастрольной деятельностью у Дианы Арбениной появились в апреле этого года. Как сообщал ТАСС, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после высказываний певицы с критикой специальной военной операции на Украине.

    Бородин припомнил, как в 2014 году Арбенина во время концерта в Киеве попросила «прощения за российских артистов и выразила единство с украинским народом». Также борец с коррупцией рассказал, что в апреле 2022 года «Ночные снайперы» исполнили песню с «критикой боевых действий на Украине». После обращения выступления Арбениной стали отменять, сама артистка уверена, что даст сольный концерт 8 июля в Москве.

    После 24 февраля свое отношение высказала и Мария Зайцева. После этого у артистки начались проблемы с концертами в России.

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