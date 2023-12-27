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    «Я оказалась на самом дне». Ивлеева со слезами на глазах попросила о втором шансе после «голой вечеринки»

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    Блогер Анастасия Ивлеева 27 декабря разместила в социальных сетях два видеоролика, в которых извинилась перед пострадавшими в результате вечеринки артистами и попросила у общества второй шанс. По ее словам, она «слетела с катушек, потеряв связь с реальностью».

    «Я полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. Пускай это будет примером для многих, нужно ценить то, что у тебя есть, и смотреть по сторонам, оборачиваться и не слетать с катушек. Потому что сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. Мне очень жаль всех, кто попал под общую гребенку. Мне искренне жаль и от всего сердца. Меня, наверное, просто растерзают после этого видео, ну и бог с ним», — заявила Ивлеева.

    Блогер, заливаясь слезами, призналась, что понимает всю агрессию и злость окружающих по отношению к ее поведению. Она описала себя как человека, который потерял связь с реальностью, оторвавшись от общества, и согласилась, что подобное поведение неприемлемо.

    «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — добавила Ивлеева.

    Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» вызвала активное обсуждение в соцсетях, а также на уровне федеральных политиков и общественных деятелей. На второй день вечеринки в клуб пришла полиция. Организатор мероприятия сообщила, что все вырученные от второго дня средства будут переданы на благотворительность.

    Извинения за вечеринку принесли также Лолита, Дима Билан и Филипп Киркоров.

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