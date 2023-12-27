«Я оказалась на самом дне». Ивлеева со слезами на глазах попросила о втором шансе после «голой вечеринки»

Блогер Анастасия Ивлеева 27 декабря разместила в социальных сетях два видеоролика, в которых извинилась перед пострадавшими в результате вечеринки артистами и попросила у общества второй шанс. По ее словам, она «слетела с катушек, потеряв связь с реальностью».

«Я полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. Пускай это будет примером для многих, нужно ценить то, что у тебя есть, и смотреть по сторонам, оборачиваться и не слетать с катушек. Потому что сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. Мне очень жаль всех, кто попал под общую гребенку. Мне искренне жаль и от всего сердца. Меня, наверное, просто растерзают после этого видео, ну и бог с ним», — заявила Ивлеева.