Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений

Лефортовский суд Москвы согласился с тем, что «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе» была направлена на пропаганду гомосексуальных отношений. Об этом сказано в решении по административному делу рэпера Vacio (Николая Васильева), которому суд определил 15 суток ареста. Выдержку из документа приводит 27 декабря ТАСС.



В решении говорится, что Васильев участвовал в тематической вечеринке, «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет».

