Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений

Лефортовский суд Москвы согласился с тем, что «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе» была направлена на пропаганду гомосексуальных отношений. Об этом сказано в решении по административному делу рэпера Vacio (Николая Васильева), которому суд определил 15 суток ареста. Выдержку из документа приводит 27 декабря ТАСС.
В решении говорится, что Васильев участвовал в тематической вечеринке, «направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет».
Vacio, напомним, стал гвоздем вечеринки, придя на нее в одном носке, который был надет на половой орган. Лефортовский суд арестовал его на 15 суток за пропаганду, а также оштрафовал на 200 тысяч рублей. Оспорить это решение защите музыканта не удалось. Вину Васильев признал лишь частично, заявив, что следовал дресс-коду, но согласия на видеосъемку не давал и сам фото и видео не распространял.
В ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор» прошла светская вечеринка Анастасии Ивлеевой. Костюмы и антураж настолько возмутили общественность, что участников тусовки начали отменять и вырезать из новогодних программ. Ивлеева извинилась.