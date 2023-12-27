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    ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой, над блогером нависла угроза уголовного дела

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    Налоговики начали проверку блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в «Мутаборе». 27 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что эти мероприятия могут привести к уголовному делу.

    «ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

    Минувшей ночью Анастасия Ивлеева попросила о втором шансе после «голой вечеринки» в «Мутаборе». Телеведущая и блогер призналась, что оказалась на самом дне и готова к любым исходам. Мероприятие прошло в ночь на 21 декабря и буквально сразу же стало одним из самых резонансных событий года. Костюмы и антураж настолько возмутили общественность, что участников тусовки начали отменять и вырезать из новогодних программ.

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    Вечеринка Ивлеевой
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