ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой, над блогером нависла угроза уголовного дела

Налоговики начали проверку блогера Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки в «Мутаборе». 27 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что эти мероприятия могут привести к уголовному делу.



«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надёжных руках», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

