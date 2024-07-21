Не попадала в ноты и трогала «за интимные места». На Глюкозу подают в суд за неудачный концерт в Красноярске

Концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске закончился скандалом. Зрители рассказывают, что певица якобы не попадала в ноты, ругалась матом и, как они утверждают, трогала себя за интимные места, пишет 21 июля NGS24.RU.

Зрители уходили с концерта, не дожидаясь конца выступления певицы. «Развозить [певицу] стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке», — рассказали они журналистам NGS24.RU.

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Возмутило зрителей и то, что певица, по их словам, ругалась матом, хотя возрастное ограничение концерта стояло 12+ . После концерта люди просили певицу больше не приезжать. Она лишь широко улыбалась в ответ. Выступление певицы прокомментировал в своем телеграм-канале музыкальный продюсер Максим Фадеев. «Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе и ее попросили уйти…» — заявил он.



Также Максим Фадеев добавил, что сейчас юристы будут готовить иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом и исполнять песни, написанные в период сотрудничества с продюсером. «Вот мы постараемся это сделать в связи с тем, что вот это бешенство, этот беспредел нужно прекращать», — подчеркнул он.

