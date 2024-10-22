Фото: певица Глюкоза под веществами заинтересовала полицейских в Шереметьево

Московский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по статье об употреблении наркотиков. Ее состояние привлекло внимание сотрудников полиции в аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Как следует из протокола, в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) привлекла внимание сотрудников полиции, потому что «внешне по визуальным признакам» находилась в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования исполнительница отказалась.

В июле нынешнего года Глюкоза привлекла внимание странным поведением в ходе своего концерта на Дне металлурга в Красноярске. Зрители рассказывали, что певица якобы не попадала в ноты, ругалась матом и, как они утверждают, трогала себя за интимные места.