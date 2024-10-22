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Общество Фото: певица Глюкоза под веществами заинтересовала полицейских в Шереметьево

Фото: певица Глюкоза под веществами заинтересовала полицейских в Шереметьево

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8 комментариев

Московский суд оштрафовал на 5 тысяч рублей певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) по статье об употреблении наркотиков. Ее состояние привлекло внимание сотрудников полиции в аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

Певицу признали виновной по части 1 статьи 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Как следует из протокола, в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) привлекла внимание сотрудников полиции, потому что «внешне по визуальным признакам» находилась в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования исполнительница отказалась.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа.

В июле нынешнего года Глюкоза привлекла внимание странным поведением в ходе своего концерта на Дне металлурга в Красноярске. Зрители рассказывали, что певица якобы не попадала в ноты, ругалась матом и, как они утверждают, трогала себя за интимные места.

После разгоревшегося скандала свое сомнительное поведение во время концерта певица объяснила действием антидепрессантов.

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Комментарии
9
aprahka
59 минут
На концертах под веществами.В аэропортах под веществами."Твоя невеста Ё Ё"
iamback
35 минут
Если она отказалась от освидетельствования, как ее могли привлечь за употребление? Или сама призналась, что вмазалась?
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