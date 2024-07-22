Певица Глюкоза объяснила, что с ней было во время скандального концерта в Красноярске

Свое сомнительное поведение во время концерта в Красноярске певица Глюкоза объяснила действием антидепрессантов. Принимать их артистке приходится из-за панических атак.

Объяснение Глюкоза опубликовала у себя в соцсетях 22 июля. Она рассказала, что последний месяц был для нее очень тяжелым. Во-первых, умерла бабушка певицы, которая ее растила и была для нее очень близким человеком, а во-вторых, «атаковать» ее начал бывший продюсер Максим Фадеев.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала певица и извинилась за то, что разочаровала зрителей.