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    Певица Глюкоза объяснила, что с ней было во время скандального концерта в Красноярске

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    Свое сомнительное поведение во время концерта в Красноярске певица Глюкоза объяснила действием антидепрессантов. Принимать их артистке приходится из-за панических атак.

    Объяснение Глюкоза опубликовала у себя в соцсетях 22 июля. Она рассказала, что последний месяц был для нее очень тяжелым. Во-первых, умерла бабушка певицы, которая ее растила и была для нее очень близким человеком, а во-вторых, «атаковать» ее начал бывший продюсер Максим Фадеев.

    «У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства, снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала певица и извинилась за то, что разочаровала зрителей.

    Ранее сообщалось, что на певицу подают в суд из-за концерта, на котором она якобы не попадала в ноты, материлась и трогала себя за интимные места.

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