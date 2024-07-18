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    Максим Фадеев регистрирует Глюк'oZу как товарный знак, в том числе для алкоголя

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    Продюсер и композитор Максим Фадеев подал заявку на регистрацию товарного знака Глюк'oZа. Об этом 18 июля пишет РБК.

    Согласно информации на сайте Роспатента, заявка подана на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа в качестве товарного знака по 17 классам Международной классификации товаров и услуг. Среди них 32-й класс, включающий пиво и безалкогольные напитки, и 33-й — алкогольные напитки, включая вина, спирты и ликеры. Комментарий самого продюсера о планах на товарный знак изданию на момент публикации получить не удалось.

    В конце 2023 года Фадеев заявил, что намерен перезапустить проект Глюк'oZа без певицы Натальи Ионовой. После ее участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой продюсер написал в своих соцсетях, что больше не хочет с ней ассоциироваться, и представил новую песню проекта без участия артистки.

    «Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа», — заявил тогда Фадеев, добавив, что Ионова «дискредитирует концепцию проекта» своим музыкальным материалом и появлениями на мероприятиях вроде вечеринки Ивлеевой.

    По данным системы СПАРК, права на товарный знак «Глюкоза» принадлежат Максиму Фадееву с 2002 года, пишет РБК. Он также владеет правами на товарные знаки «Истринские ведьмы», «Гузейл Арисов», Fenix, «Попой-ка караоке-клуб» и Witches News.

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    Максим ФадеевГлюкозаТоварный знак
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