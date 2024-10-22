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Общество Суд арестовал спутника певицы Глюкозы за употребление наркотиков

Суд арестовал спутника певицы Глюкозы за употребление наркотиков

3 745
4 комментария

Московский суд привлек к административной ответственности спутника певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), которого вместе с ней задержали в аэропорту Шереметьево. Его наказание было более суровым.

Судья судебного участка Nº 442 района Крюково приговорил Александра Шевцова к 7 суткам административного ареста. Мужчину признали виновным в употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача — по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Ранее по этой же статье привлекли и саму Чистякову-Ионову. В ее случае суд учел наличие несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство и назначил штраф. Как сообщалось ранее, певица и ее спутник были задержаны в Шереметьево. Внимание полиции к ним привлекли внешние признаки наркотического опьянения. Пройти медосвидетельствование артистка отказалась.

В июле странное поведение Глюкозы отмечали зрители на концерте в Красноярске. По их словам, артистка якобы не попадала в ноты, ругалась матом и трогала себя за интимные места. Позже певица извинилась и объяснила свое поведение действием антидепрессантов, которые ей прописал врач.

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Комментарии
4
Mafioza
1 час
всех мамаш под веществами так и прощают, из-за деток)
281306153
1 час
никогда не нравилась эта визгливая с натянутой улыбкой пренеприятная - так ее и тащили за бабки на радио и тв
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