Суд арестовал спутника певицы Глюкозы за употребление наркотиков

Московский суд привлек к административной ответственности спутника певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), которого вместе с ней задержали в аэропорту Шереметьево. Его наказание было более суровым.

Судья судебного участка Nº 442 района Крюково приговорил Александра Шевцова к 7 суткам административного ареста. Мужчину признали виновным в употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача — по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ.

Ранее по этой же статье привлекли и саму Чистякову-Ионову. В ее случае суд учел наличие несовершеннолетних детей как смягчающее обстоятельство и назначил штраф. Как сообщалось ранее, певица и ее спутник были задержаны в Шереметьево. Внимание полиции к ним привлекли внешние признаки наркотического опьянения. Пройти медосвидетельствование артистка отказалась.