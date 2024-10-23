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Власть Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС

Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС

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1 комментарий

Президент России Владимир Путин, выступая 23 октября на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, предложил странам объединения создать свою инвестиционную платформу и зерновую биржу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь не идет об альтернативе SWIFT.

Путин заявил, что странам БРИКС необходимо активизировать сотрудничество в технологической отрасли, образовании, освоении ресурсов, торговле, логистике, финансах и страховании. Чтобы максимально реализовать потенциал растущих экономик, нужно кратно нарастить объёмы капиталовложений.

«В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», — сказал президент РФ.

Дмитрий Песков, комментируя инициативу «Российской газете», подчеркнул, что в новой платформе могут быть «какие-то элементы платежных систем», но она «никоим образом не предполагается как альтернатива SWIFT и еще чему-то». Он добавил, что создание инвестиционной платформы БРИКС еще будут обсуждать на экспертном уровне.

Помимо этого, Путин предложил открыть зерновую биржу БРИКС. Она должна будет «способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье». По мнению президента России, этот шаг поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства и попыток создать искусственный дефицит продуктов. «Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную биржу», — добавил Путин.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 минута
остапа понесло...
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