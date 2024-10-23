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Город Из-за ветра в Петербурге снова не разводят мосты

Из-за ветра в Петербурге снова не разводят мосты

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4 комментария

Разводка мостов в Петербурге ночью 24 октября отменена. В городе слишком сильный ветер.

Об отмене разводки сообщает «Мостотрест». На высоте 25 метров ветер дует с порывами порядка 14 метров в секунду, и прогноз таков, что скорость может увеличиться.

Ночью 22 октября мосты также не разводили. Причина та же.

Днем 23 октября ветер поднял уровень воды в Неве выше 120 см. Сейчас вода находится на отметке в 84 см.

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Ветер Развод мостов Мостотрест Петербурга Разводка
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Комментарии
4
VKuser279092
49 минут
Интересно было бы прочитать отчёт Мостотреста о количестве судов, прошедших в разводку в Сентябре-Октябре 2024 года. Дело то не дешёвое, 8 мостов только по главному фарватеру разводить еженощно. А Финляндский железнодорожный ещё и двойной, так что - 9.
VKuser279092
47 минут
Ветер, не ветер, смысл разводить, если в разводку хорошо, если пара-тройка судов попросится, в лучшем случае?
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