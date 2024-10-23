Из-за ветра в Петербурге снова не разводят мосты

Разводка мостов в Петербурге ночью 24 октября отменена. В городе слишком сильный ветер.

Об отмене разводки сообщает «Мостотрест». На высоте 25 метров ветер дует с порывами порядка 14 метров в секунду, и прогноз таков, что скорость может увеличиться.

Ночью 22 октября мосты также не разводили. Причина та же.

Днем 23 октября ветер поднял уровень воды в Неве выше 120 см. Сейчас вода находится на отметке в 84 см.