Петербургский горсуд отменил заочный арест адвоката Ивана Павлова*

Петербургский городской суд отменил решение Фрунзенского районного суда, заочно арестовавшего адвоката Ивана Павлова*. Об этом в среду, 23 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«В удовлетворении ходатайства следователя отказано», — пишет пресс-служба.

Павлова* заочно арестовали в августе 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в нарушении статьи Уголовного кодекса о порядке деятельности иностранного агента. До этого за нарушение закона адвоката привлекали к административной ответственности восемь раз.

В середине октября 2021 года Минюст обратился в Адвокатскую палату Петербурга с просьбой лишить Ивана Павлова* статуса адвоката. Сообщалось, что ведомство усматривает «признаки политической деятельности» в публикациях организаций, связанных с юристом. Через месяц Павлова* внесли в реестр иноагентов.

Он был участником адвокатской организации «Команда-29», других членов которой также признали иноагентами. Павлов* известен защитой обвиняемых по делам о государственной измене и шпионаже. Среди его клиентов был бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов, Александр Никитин и профессор Валерий Митько.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.