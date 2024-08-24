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    Адвоката Ивана Павлова* заочно арестовал суд в Петербурге

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    Адвоката Ивана Павлова (признан в РФ иноагентом) заочно арестовал Фрунзенский районный суд Петербурга, сообщил защитник в своем телеграм-канале.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Павловым Иваном Юрьевичем либо касается деятельности иностранного агента Павлова Ивана Юрьевича.

    Павлову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности», сообщают его коллеги. «Интерфакс» отмечает, что сейчас адвокат находится за границей.

    Как следует из картотеки Фрунзенского районного суда, материалы дела были переданы в суд 22 августа. С марта 2022 года Павлова привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента восемь раз. Последний — в июле этого года. Юриста оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    Петербургский адвокат Иван Павлов известен защитой обвиняемых по делам о государственной измене. Одним из первых он защищал в 2000 году Александра Никитина и добился признания его невиновным. В 2013-м попросил президента США Барака Обаму отпустить из заключения обвиненную в госизмене Челси Мэннинг. Среди его успешных кейсов — дело Светланы Давыдовой, обвиненной в звонке в посольство Украины, и моряка Сергея Минакова, которого обвиняли в шпионаже. Также он защищал советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который получил 22 года лишения свободы за госизмену.

    * Признан в России иностранным агентом.

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