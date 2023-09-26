Ивана Сафронова поместили в туберкулезную больницу по пути из Красноярска в Норильск

Журналиста Ивана Сафронова, отбывающего 22-летний срок по приговору за госизмену, перевезен в туберкулезную больницу ФСИН в краевом центре, передает «Коммерсантъ» 26 сентября.



По данным издания, у Сафронова решили взять дополнительные анализы по пути в ИК-15, расположенную в Норильске. Туда его планировали перевезти в числе 22 заключенных, однако с пересыльного пункта журналиста направили в больницу. Там ему сделали ЭКГ, флюорографию и взяли анализ крови.

При этом адвокат Ивана Сафронова, который приехал к нему на краткосрочное свидание, отмечает, что журналист «совершенно здоров, по-прежнему бодр».