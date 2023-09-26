Ивана Сафронова поместили в туберкулезную больницу по пути из Красноярска в Норильск

Журналиста Ивана Сафронова, отбывающего 22-летний срок по приговору за госизмену, перевезен в туберкулезную больницу ФСИН в краевом центре, передает «Коммерсантъ» 26 сентября.
По данным издания, у Сафронова решили взять дополнительные анализы по пути в ИК-15, расположенную в Норильске. Туда его планировали перевезти в числе 22 заключенных, однако с пересыльного пункта журналиста направили в больницу. Там ему сделали ЭКГ, флюорографию и взяли анализ крови.
При этом адвокат Ивана Сафронова, который приехал к нему на краткосрочное свидание, отмечает, что журналист «совершенно здоров, по-прежнему бодр».
Ранее предполагалось, что Иван Сафронов будет отбывать срок в колонии строго режима под Красноярском. Причины перевода во ФСИН не называют, но по данным «Ъ», дело в ротации заключенных из-за закрытия или перепрофилирования ряда учреждений.