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    Ивана Сафронова поместили в туберкулезную больницу по пути из Красноярска в Норильск

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    2 комментария

    Журналиста Ивана Сафронова, отбывающего 22-летний срок по приговору за госизмену, перевезен в туберкулезную больницу ФСИН в краевом центре, передает «Коммерсантъ» 26 сентября.

    По данным издания, у Сафронова решили взять дополнительные анализы по пути в ИК-15, расположенную в Норильске. Туда его планировали перевезти в числе 22 заключенных, однако с пересыльного пункта журналиста направили в больницу. Там ему сделали ЭКГ, флюорографию и взяли анализ крови.

    При этом адвокат Ивана Сафронова, который приехал к нему на краткосрочное свидание, отмечает, что журналист «совершенно здоров, по-прежнему бодр».

    Ранее предполагалось, что Иван Сафронов будет отбывать срок в колонии строго режима под Красноярском. Причины перевода во ФСИН не называют, но по данным «Ъ», дело в ротации заключенных из-за закрытия или перепрофилирования ряда учреждений.

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    Иван Сафронов
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    Комментарии 2

    Гость26 Сен 2023 в 23:30
    По оценке ООН в Украине с начала сво погибли более 500 детей.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 23:28
    Новичок?
    +0−0
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