Минюст снова просит лишить Ивана Павлова статуса адвоката. Ведомство нашло «признаки политической деятельности»

Управление Минюста по Петербургу обратилось в региональную Адвокатскую палату с просьбой лишить статуса адвоката Ивана Павлова. Об этом 14 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представление ведомства.



По данным информагентства, министерство усматривает «признаки политической деятельности» в публикациях организаций, связанных с Павловым. Кроме того, адвоката обвиняют в «односторонней и необъективной подаче информации» в СМИ о деле бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж.

