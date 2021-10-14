Минюст снова просит лишить Ивана Павлова статуса адвоката. Ведомство нашло «признаки политической деятельности»

Управление Минюста по Петербургу обратилось в региональную Адвокатскую палату с просьбой лишить статуса адвоката Ивана Павлова. Об этом 14 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представление ведомства.
По данным информагентства, министерство усматривает «признаки политической деятельности» в публикациях организаций, связанных с Павловым. Кроме того, адвоката обвиняют в «односторонней и необъективной подаче информации» в СМИ о деле бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж.
Рассмотрение представления Минюста квалификационной комиссией АП назначено на 18 октября, рассказал «Интерфаксу» близкий к Павлову источник. Окончательное решение по дисциплинарному преследованию адвоката вынесет совет палаты.
«Фонтанка» писала, что в конце сентября 2021 года Минюст отозвал иск к Адвокатской палате Петербурга, которая не увидела этических нарушений в действиях юриста Ивана Павлова.
В иске указывалось, что Павлов нарушил требования кодекса адвокатской этики, когда отказался давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования ФСБ по делу своего подзащитного — бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.