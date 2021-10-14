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Минюст снова просит лишить Ивана Павлова статуса адвоката. Ведомство нашло «признаки политической деятельности»

Минюст попросил лишить Ивана Павлова статуса адвоката

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Управление Минюста по Петербургу обратилось в региональную Адвокатскую палату с просьбой лишить статуса адвоката Ивана Павлова. Об этом 14 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представление ведомства.

По данным информагентства, министерство усматривает «признаки политической деятельности» в публикациях организаций, связанных с Павловым. Кроме того, адвоката обвиняют в «односторонней и необъективной подаче информации» в СМИ о деле бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной за шпионаж.

Рассмотрение представления Минюста квалификационной комиссией АП назначено на 18 октября, рассказал «Интерфаксу» близкий к Павлову источник. Окончательное решение по дисциплинарному преследованию адвоката вынесет совет палаты.

«Фонтанка» писала, что в конце сентября 2021 года Минюст отозвал иск к Адвокатской палате Петербурга, которая не увидела этических нарушений в действиях юриста Ивана Павлова.

В иске указывалось, что Павлов нарушил требования кодекса адвокатской этики, когда отказался давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования ФСБ по делу своего подзащитного — бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Нежелание Павлова молчать о деталях расследования госизмены, которую ФСБ вменяет Сафронову, обернулось для него обвинением в разглашении тайны следствия. В апреле Басманный суд Москвы запретил адвокату пользоваться Интернетом, телефоном и общаться со свидетелями. В этом статусе привлекли, в том числе, Сафронова.

Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, когда перед сотрудниками замаячил статус иноагентов. Сам Павлов 7 сентября заявил, что был вынужден эмигрировать в Грузию.

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Комментарии (6)

shushu
И его собачек тоже
AndrewBarsik
Самый мощный противовес, который МинЮст может противопоставить «односторонней и необъективной подаче информации» Павловым о деле бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, это - подача в СМИ МинЮстом многосторонней и объективной информации по этому делу.
angel of death
скандалы, интриги, расследования... а синие трусы нашли? =)
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