Адвокат Иван Павлов сообщил об эмиграции в Грузию

«Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход», — сообщил он.

Экс-глава «Команды 29» Иван Павлов сообщил об эмиграции в Грузию. Как он написал в своём телеграм-канале 7 сентября, уехать из страны его фактически вынудили.

Павлов отметил, что во время его отъезда за ним следили: «Ехали за мной в аэропорт, проводили до самого самолета. Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то что у меня был билет в один конец».



В конце апреля Ивана Павлова обвинили в разглашении данных предварительного следствия по делу журналиста Ивана Сафронова (Павлов представляет его в суде). Юристы «Команды 29» работали и по другим резонансным кейсам: в частности, вели дело о признании экстремистским «Фонда борьбы с коррупцией»* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году).



Летом Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт правозащитной организации «Команда 29», защищавшей права журналистов. В прокуратуре сочли, что на сайте правозащитники размещали некие материалы чешской организации Společnost Svobody Informace, которая признана нежелательной. В «Команде 29» отрицали связь с этой НКО, но решили ликвидировать объединение, чтобы обезопасить своих сотрудников.



*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

