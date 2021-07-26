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Процессуальная петля. После допроса обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова он больше не может разговаривать со своим адвокатом

Адвокату Сафронова Ивану Павлову запрещено общаться со свидетелями по его делу

По делу о разглашении тайны следствия в качестве свидетеля был допрошен обвиняемый в госизмене Иван Сафронов. Статус больше не позволяет ему общаться с адвокатом Иваном Павловым.

Об очередном препятствии в работе коллеги Павлова рассказали в его телеграм-канале 26 июля. Сафронова допросили в качестве свидетеля по делу о разглашении тайны следствия, обвиняемым по которому проходит его адвокат. «Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон», — объяснил Павлов.

Ему также запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, но до сих пор он продолжал оказывать Сафронову юридическую поддержку. У экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» есть и другие адвокаты.

Сам Сафронов смог опубликовать материал о том, как в России возбуждают уголовные дела о госизмене. По его словам, «конвейер работает непрерывно». На сделку со следствием он не пойдет.

Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, когда перед сотрудниками замаячил статус иноагентов.

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Комментарии (14)

dragvs
Удачи ребятам в их борьбе. Надо понимать что рано или поздно это коснется каждого, как коснулось в 37-м, как это было в 41-м.
VF812
Самолюбование и самореклама некоторых адвокатов подводят и они попадаются на оч простой финт следствия.
Arkos
Не понимаю, почему такой писк вокруг Сафонова .
Он что поддерживал Навального - Каспарова и Ко ?
Может он гей или трансгендер ? Политический статей не писал. Так что же случилось вдруг?

Чувака обвиняют в работе на чужую разведку. Легко могу допустить такое.
Адвокатов у него несколько, т.е. без защиты не останется. Месть за статью - полный бред!!!! Все случилось раньше.
Что вдруг так возбудились то ? Нашли новую сакральную жертву.
Так давайте на пикет все дружно - типа: свободу сафронову ! самому честному журналисту в мире !
Паноптикум.
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