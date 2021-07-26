Процессуальная петля. После допроса обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова он больше не может разговаривать со своим адвокатом

По делу о разглашении тайны следствия в качестве свидетеля был допрошен обвиняемый в госизмене Иван Сафронов. Статус больше не позволяет ему общаться с адвокатом Иваном Павловым.
Об очередном препятствии в работе коллеги Павлова рассказали в его телеграм-канале 26 июля. Сафронова допросили в качестве свидетеля по делу о разглашении тайны следствия, обвиняемым по которому проходит его адвокат. «Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон», — объяснил Павлов.
Ему также запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, но до сих пор он продолжал оказывать Сафронову юридическую поддержку. У экс-журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» есть и другие адвокаты.
Сам Сафронов смог опубликовать материал о том, как в России возбуждают уголовные дела о госизмене. По его словам, «конвейер работает непрерывно». На сделку со следствием он не пойдет.
Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, когда перед сотрудниками замаячил статус иноагентов.