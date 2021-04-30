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Суд запретил руководителю «Команды 29» Павлову пользоваться всеми видами связи

Басманный суд запретил адвокату Ивану Павлову пользоваться телефоном и интернетом

Руководителю правозащитного объединения «Команда 29» Ивану Павлову избрали меру пресечения по делу о разглашении данных следствия в виде запрета определенных действий. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Фото: Пресс-служба Басманного суда
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Адвокату запретили общаться со свидетелями по его уголовному делу, а также пользоваться всеми видами связи, включая почтовую корреспонденцию, интернет и телефон. Исключения составляют только те случаи, когда необходима медицинская помощь. Помимо этого, ему можно общаться со следователями, инспекторами ФСИН и экстренными службами.

«Защита обратится с жалобой в Мосгорсуд на принятое сегодня постановление Басманного суда об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий», — цитирует ТАСС адвоката Павлова Евгения Смирнова.

Пресс-служба Басманного суда

30 апреля прошли обыски по делу о разглашении данных предварительного расследования не только у Павлова, но и его жены, а также в офисе «Команды 29». По словам коллег адвоката, дело было возбуждено из-за того, что юрист передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, защитником которого он является, в качестве обвиняемого в госизмене. Журналист признанного иноагентом издания «Медуза» Светлана Рейтер рассказала «Фонтанке», что силовики душили ее в коридоре московской гостиницы, где проходил обыск у адвоката Павлова.

Фото: Пресс-служба Басманного суда

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