Руководителю правозащитного объединения «Команда 29» Ивану Павлову избрали меру пресечения по делу о разглашении данных следствия в виде запрета определенных действий. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Адвокату запретили общаться со свидетелями по его уголовному делу, а также пользоваться всеми видами связи, включая почтовую корреспонденцию, интернет и телефон. Исключения составляют только те случаи, когда необходима медицинская помощь. Помимо этого, ему можно общаться со следователями, инспекторами ФСИН и экстренными службами.
«Защита обратится с жалобой в Мосгорсуд на принятое сегодня постановление Басманного суда об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий», — цитирует ТАСС адвоката Павлова Евгения Смирнова.
Пресс-служба Басманного суда
30 апреля прошли обыски по делу о разглашении данных предварительного расследования не только у Павлова, но и его жены, а также в офисе «Команды 29». По словам коллег адвоката, дело было возбуждено из-за того, что юрист передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, защитником которого он является, в качестве обвиняемого в госизмене. Журналист признанного иноагентом издания «Медуза» Светлана Рейтер рассказала «Фонтанке», что силовики душили ее в коридоре московской гостиницы, где проходил обыск у адвоката Павлова.