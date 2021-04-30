Задержание руководителя «Команды 29» и обыски связаны с делом Сафронова

В 12:45 у Павлова должен был начаться допрос. Ему, как уже сообщалось, вменяют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Дело в отношении Павлова возбудили из-за того, что он без согласия следователя передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, а также «организовал размещение» этого документа на сайте «Команды 29», добавляют в телеграм-канале.
Следственный комитет провёл обыск и в петербургском офисе «Команды 29». Также силовики пришли к IT-специалисту организации Игорю Дорфману и к супруге Павлова, находящейся в Петербурге.
Сам Павлов сегодня должен был присутствовать на заседании по продлению меры пресечения своему подзащитному Ивану Сафронову. На заседании Сафронову продлили арест — он останется в СИЗО как минимум до 7 июля. «Следствие, вопреки процессуальным нормам, не представило никаких новых документов, все они фигурировали уже в первый месяц после возбуждения уголовного дела. И тем не менее арест снова продлён. Мы, конечно же, будем обжаловать это решение», — заявил адвокат Евгений Смирнов.
Несколько российских адвокатов подписали открытое письмо в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29».