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Задержание руководителя «Команды 29» и обыски связаны с делом Сафронова

Обыски, прошедшие утром 30 апреля у руководителя «Команды 29» юриста Ивана Павлова и его коллег, связаны с делом журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

В 12:45 у Павлова должен был начаться допрос. Ему, как уже сообщалось, вменяют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Дело в отношении Павлова возбудили из-за того, что он без согласия следователя передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, а также «организовал размещение» этого документа на сайте «Команды 29», добавляют в телеграм-канале.

Следственный комитет провёл обыск и в петербургском офисе «Команды 29». Также силовики пришли к IT-специалисту организации Игорю Дорфману и к супруге Павлова, находящейся в Петербурге.

Сам Павлов сегодня должен был присутствовать на заседании по продлению меры пресечения своему подзащитному Ивану Сафронову. На заседании Сафронову продлили арест — он останется в СИЗО как минимум до 7 июля. «Следствие, вопреки процессуальным нормам, не представило никаких новых документов, все они фигурировали уже в первый месяц после возбуждения уголовного дела. И тем не менее арест снова продлён. Мы, конечно же, будем обжаловать это решение», — заявил адвокат Евгений Смирнов.

Несколько российских адвокатов подписали открытое письмо в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29».

Адвокат Иван Павлов и «Команда 29» представляют защиту по делу ФБК (по решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о признании фонда экстремистской организацией, а также по резонансным делам о госизмене и шпионаже. Например, «Команда 29» защищает журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан.

Советник главы корпорации «Роскосмос» по информационной политике Иван Сафронов, а в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан 7 июля. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Сафронов обвиняется в госизмене не за журналистскую деятельность, а «за ту информацию, которую <...> он передавал одной из европейских спецслужб» во время работы в Роскосмосе. Адвокат Сафронова Иван Павлов отметил, что его подзащитного обвиняют в передаче секретных данных в период, когда он работал журналистом, а Роскосмос подчеркнул, что во время своей работы в госкорпорации у Сафронова не было допуска к гостайне. Позднее Путин повторил свой тезис на пресс-конференции в декабре.

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