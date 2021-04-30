Задержание руководителя «Команды 29» и обыски связаны с делом Сафронова

В 12:45 у Павлова должен был начаться допрос. Ему, как уже сообщалось, вменяют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Дело в отношении Павлова возбудили из-за того, что он без согласия следователя передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, а также «организовал размещение» этого документа на сайте «Команды 29», добавляют в телеграм-канале.

Следственный комитет провёл обыск и в петербургском офисе «Команды 29». Также силовики пришли к IT-специалисту организации Игорю Дорфману и к супруге Павлова, находящейся в Петербурге.