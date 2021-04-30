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В Москве задержан руководитель «Команды 29», которая защищает ФБК и Ивана Сафронова

Юрист и руководитель «Команды 29» Иван Павлов после обыска задержан в Москве. Об этом утром 30 апреля сообщает пресс-служба правозащитного объединения.

Как рассказали «Фонтанке», к этому часу неизвестно, на каком основании сотрудники ФСБ пришли домой к Павлову.

«Одновременно ломают дверь IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки», — также сообщается в официальном телеграм-канале объединения.

Адвокат Иван Павлов и «Команда 29» представляют защиту по делу ФБК (по решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о признании фонда экстремистской организацией, а также по резонансным делам о госизмене и шпионаже. Например, «Команда 29» защищает журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан.

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Комментарии (19)

ShkVAl
Путин-великий человек. Всех своих друзей вон как порадовал...
А чего добился ты?
OldObyvatel
Страной правят двоечники, которые историю прогуливали, покуривая за углом чинарики.
"После путина будет путин"- сказал Володин, надеясь остаться и при нем в холуях.
Но, как показывает история, новые правители в старых холуях не нуждаются.
И хорошо, если вышедшие в тираж холуи помрут в своей постели, а не в тюремной больничке.
Петров&Боширов
Рехнулись что ли совсем.
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