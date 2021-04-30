В Москве задержан руководитель «Команды 29», которая защищает ФБК и Ивана Сафронова

Как рассказали «Фонтанке», к этому часу неизвестно, на каком основании сотрудники ФСБ пришли домой к Павлову.
«Одновременно ломают дверь IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки», — также сообщается в официальном телеграм-канале объединения.
Адвокат Иван Павлов и «Команда 29» представляют защиту по делу ФБК (по решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) о признании фонда экстремистской организацией, а также по резонансным делам о госизмене и шпионаже. Например, «Команда 29» защищает журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан.