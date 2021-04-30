«Продолжал сжимать шею и выкручивать телефон». Журналистку «Медузы» душили в коридоре, пока шёл обыск у Ивана Павлова

Журналиста признанного иноагентом издания «Медуза» душили в коридоре московской гостиницы, где проходил обыск у адвоката Ивана Павлова. Корреспондент сфотографировала двух людей в штатском, после чего к ней применили силу. Об инциденте в гостинице Светлана Рейтер рассказала «Фонтанке» в пятницу, 30 апреля: — Напротив номера, где шёл обыск, стояли два человека в штатском. Кто они были, я не знаю. Формы не было. Опознавательных знаков никаких. В куртках и медицинских масках. Мы в новости написали, что напротив номера стоят два человека в штатском. Вроде бы в коридоре гостиницы снимать не запрещено. К тому же лиц их видно не было. Решила снять перспективу, чтобы картинку вставить в новость. Сделала ровно один кадр. И тут эти люди развернулись спиной и пошли на нас с коллегой из РБК. Шли спиной.

Один из них прошёл за меня и обхватил шею изгибом локтя. Насколько я помню, это называется «удушающий приём». Сильно сжал. Наклонил голову вниз. Второй рукой стал выкручивать у меня телефон. Я сначала вообще не поняла, зачем ему мой телефон. Сказала, что на этот телефон в любую минуту может позвонить мой маленький ребёнок. А он продолжал сжимать шею и выкручивать телефон. Четыре раза проделал эту операцию. В какой-то момент я сдавленно-истерическим голосом смогла сказать, что если ему нужно, чтобы я удалила фотографию с телефона, то я сама это сделаю, пусть только попросит. Отпустил, стал требовать на повышенных тонах, чтобы удалила фото. Удалила. Что-то удалили у коллеги, которая вообще не снимала их. «Валите отсюда», — сказали они нам. Мы ушли. Корреспондент «Медузы» отметила, что впервые сталкивается с такой немотивированной агрессией. Предупредить мужчин, что она является журналистом, Светлана Рейтер не успела. Дальнейшие действия журналист ещё будет обдумывать. «Камеры на лестничной площадке есть. Побоев никаких нет. Шея поболела некоторое время. Можно ли случившееся связывать со всем остальным, что сейчас происходит с коллегами? Я могу только домысливать. На лбу у меня не написано, что я журналист «Медузы». Мы должны ходить в жилетках «пресса» на митингах. Но нет такого закона, который бы запрещал снимать коридор гостиницы», — добавила журналист.

30 апреля обыски прошли также у супруги адвоката Ивана Павлова в Петербурге и в офисе «Команды 29», которую возглавляет юрист. Коллеги Павлова пояснили, что ему вменяют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Дело было возбуждено из-за того, что юрист передал журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене. Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался, рассказывал Иван Павлов. Президент России Владимир Путин заявлял, что Сафронов преследуется не из-за журналистской деятельности, а «за ту информацию, которую <...> он передавал одной из европейских спецслужб» во время работы в Роскосмосе. В пресс-службе госкорпорации отмечали, что следствие инкриминирует Сафронову эпизоды до 2017 года, а работать в Роскосмосе тот начал лишь в мае 2020 года.