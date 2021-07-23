«Конвейер работает непрерывно». Подозреваемый в госизмене журналист Сафронов описал работу следствия по таким делам

Журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, который находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в госизмене, описал практику работы следствия по таким делам. Его статья опубликована 23 июля в «Ведомостях».



Сафронов подчеркивает, что не пойдет на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания.



«Если тебе 30 лет, в конце концов, все можно пережить и перетерпеть. Но если обвиняемому уже за 60 и впереди маячит солидный срок на зоне, то человек ломается. Его нельзя судить за это — каждый сам волен делать свой выбор. Но я неоднократно слышал, что в местах лишения свободы информацией о «досудебщиках» интересуется не только администрация исправительной колонии, но и осужденные. Я свой выбор, к слову, сделал — никаких сделок», — пишет Сафронов.

