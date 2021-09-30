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«Не для этого столько копий сломано». Минюст охладел к адвокатскому статусу уехавшего из России Ивана Павлова и отозвал иск

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Министерство юстиции раздумало бороться в суде с адвокатской палатой Петербурга, которая не увидела этических нарушений в действиях юриста Ивана Павлова при защите интересов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, Куйбышевский райсуд прекратил производство по иску регионального управления Минюста к адвокатской палате города. Министерство добивалось отмены решения, которое совет АП принял в отношении Ивана Павлова.

В иске указывалось, что Павлов нарушил требования кодекса адвокатской этики, когда отказался давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования ФСБ по делу своего подзащитного — бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, пишет «Коммерсантъ».

Минюст неоднократно обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности, что позволяет лишить юриста адвокатского статуса. Коллегия АП не уступила.

Куйбышевский райсуд зарегистрировал исковое заявление министерства 20 июля, в тот же день оно было принято к производству. Заседания дважды переносились, сегодня было назначено очередное.

«Дело прекращено в связи с отказом от иска», — уточнили в пресс-службе судов.

Нежелание Павлова молчать о деталях расследования госизмены, которую ФСБ вменяет Сафронову, обернулось для него обвинением в разглашении тайны следствия. В апреле Басманный суд Москвы запретил адвокату пользоваться Интернетом, телефоном и общаться со свидетелями. В этом статусе привлекли в том числе Сафронова.

Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, когда перед сотрудниками замаячил статус иноагентов. Сам Павлов 7 сентября заявил, что был вынужден эмигрировать в Грузию.

Комментируя решение Минюста, Павлов назвал его здравым, но точные причины ему пока неясны. При этом нет уверенности, что вместе с отказом от иска отказались от претензий.

«Почему-то дали задний ход. Это не значит, что закончилось противостояние. Думаю, что они могут зайти с чем-то другим. Потому что не для этого столько копий было сломано. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Почему это делал Минюст? Минюст здесь просто исполнитель. Ведомство-то у нас одно сейчас принимает решения — Федеральная служба безопасности. А их цель — лишить меня статуса адвоката. Создать все условия, чтобы я не мог вернуться в Россию. Цель в этом. Благодарен коллегам [в Адвокатской палате Санкт-Петербурга]. Выглядели они достойно», — заявил Иван Павлов.

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Комментарии (3)

Вера Симакова
Не такой уж и хороший адвокат Иван Павлов. Защищает выборочно, только либералов. Людей других политических взглядов из оппозиции, которых нужно защищать, игнорирует. Вот сам и попался в ловушку. Так ему и надо.
Свободу Лёхе!
«ФСБ уже неприкрыто пытается диктовать обществу, каким богам можно поклоняться, а каким — нельзя», - а ведь, неплохо им сказано! )
artistdmisha
Лично сталкивался с адвокатским братством. Хоть где-то остались люди. Респект 👍🏻
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