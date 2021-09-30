«Не для этого столько копий сломано». Минюст охладел к адвокатскому статусу уехавшего из России Ивана Павлова и отозвал иск

Министерство юстиции раздумало бороться в суде с адвокатской палатой Петербурга, которая не увидела этических нарушений в действиях юриста Ивана Павлова при защите интересов обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, Куйбышевский райсуд прекратил производство по иску регионального управления Минюста к адвокатской палате города. Министерство добивалось отмены решения, которое совет АП принял в отношении Ивана Павлова. В иске указывалось, что Павлов нарушил требования кодекса адвокатской этики, когда отказался давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования ФСБ по делу своего подзащитного — бывшего журналиста «Ъ» и «Ведомостей» и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, пишет «Коммерсантъ».

Минюст неоднократно обращался в адвокатскую палату Петербурга с просьбой привлечь Павлова к дисциплинарной ответственности, что позволяет лишить юриста адвокатского статуса. Коллегия АП не уступила. Куйбышевский райсуд зарегистрировал исковое заявление министерства 20 июля, в тот же день оно было принято к производству. Заседания дважды переносились, сегодня было назначено очередное. «Дело прекращено в связи с отказом от иска», — уточнили в пресс-службе судов. Нежелание Павлова молчать о деталях расследования госизмены, которую ФСБ вменяет Сафронову, обернулось для него обвинением в разглашении тайны следствия. В апреле Басманный суд Москвы запретил адвокату пользоваться Интернетом, телефоном и общаться со свидетелями. В этом статусе привлекли в том числе Сафронова. Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось, когда перед сотрудниками замаячил статус иноагентов. Сам Павлов 7 сентября заявил, что был вынужден эмигрировать в Грузию.