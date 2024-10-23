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Общество Скончалась тик-ток-блогер баба Маша. Через два года ей могло исполниться 100 лет

Скончалась тик-ток-блогер баба Маша. Через два года ей могло исполниться 100 лет

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7 комментариев

В возрасте 98 лет ушла из жизни уроженка Саратовской области, которая в последние годы прославилась благодаря коротким видео с рецептами. Они то и дело попадались российским пользователям в соцсетях. Пенсионерка набрала более 3 млн подписчиков, рассказывая о рецептах, которые передавались из поколения в поколение.

«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — говорится в ее телеграм-канале. За несколько дней до смерти женщина вышла на связь и сообщила подписчикам, что ее самочувствие ухудшилось. А в последнем ролике она рассказала, как ей было «очень плохо» из-за давления и уровня сахара.

«В скорой такой врач хороший, так отнесся хорошо, так лечил хорошо и поднял меня на ноги», — рассказала женщина, поблагодарив сотрудников скорой помощи за большой труд.

Баба Маша родилась под Саратовом в 1926 году. В 2017 году умер ее супруг, с которым она прожила вместе 65 лет. Чтобы женщине не было одиноко, внучка забрала ее к себе в Подмосковье, а также помогла бабушке завести собственный блог. Ее последний кулинарный видеоролик был посвящен рецепту салата из капусты.

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Комментарии
7
Вася Петров
1 час
А через 202 года ей могло бы исполниться 300 лет. Как Санкт-Петербургу или Черепахе Тортилле. Еще кому сколько исполнится через несколько лет?
Олежка Рак
2 часа
Тик-тока нет уже 2 года так-то
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