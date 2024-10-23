Ботанический сад закрылся из-за ветра

Нестабильная погода с сильным ветром 23 октября вынудила Ботанический сад в Петербурге закрыться раньше времени. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

Обычно парк-дендрарий Ботанического сада работает все дни недели с 10:00 до 17:00 на вход, выходить можно до 18:00.

Накануне МЧС предупреждало, что 22-23 октября порывы ветра в Петербурге и Ленобласти могут достигать 15-18 метров в секунду.

По информации Северо-Западного Росгидромета, 24 октября ночью ожидается облачная погода с кратковременным дождем и прояснениями, днем — переменная облачность. Ветер будет дуть умеренный, с запада, северо-запада, ночью в прибрежных районах можно ожидать порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до +7…+9 градусов, днем — повысится до +10…+12 градусов.