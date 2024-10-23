СКА второй матч подряд забил восемь шайб, на этот раз в ворота «Куньлуня»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила 23 октября в Мытищах. Армейцы с Невы выиграли со счетом 8 : 0 (3 : 0, 4 : 0, 1 : 0).
Голы забили Сергей Плотников (6, 26 и 51-я минуты), Захар Бардаков (10-я), Василий Глотов (17-я), Александр Никишин (29-я), Валентин Зыков (30-я), Арсений Грицюк (39-я). Добавим, что 18-летний Иван Демидов сделал три результативные передачи. Матч на «ноль» отыграл 19-летний вратарь Егор Заврагин, отбив 31 бросок по своим воротам.
Для петербургской команды это вторая разгромная победа подряд. 21 октября в Балашихе команда Романа Ротенберга обыграла «Витязь» со счетом 8 : 1.
Благодаря сегодняшней победе над «Куньлунем» СКА вернулся на второе место в Западной конференции с 27 очками (11 побед, 7 поражений). У лидирующего «Локомотива» — 32 очка (15 побед, 4 поражения).
Следующий матч СКА проведет в Москве 25 октября против «Спартака».
Между тем бизнесмен Борис Ротенберг заявил, что его сын Роман Ротенберг на посту главного тренера СКА постоянно совершенствуется, потому что он очень любит это дело.
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