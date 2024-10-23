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Спорт Борис Ротенберг о тренерском таланте сына: «Дай бог, чтобы он учился и становился еще лучше»

Борис Ротенберг о тренерском таланте сына: «Дай бог, чтобы он учился и становился еще лучше»

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4 комментария

Бизнесмен Борис Ротенберг считает, что его сын Роман Ротенберг на  посту главного тренера СКА постоянно совершенствуется, потому что он  очень любит это дело. Об  этом Борис Ротенберг рассказал 23 октября в  интервью РИА Новости.

«Он делает всё что может. Постоянно обучается, если есть такая возможность. Он следит за тем, как развивается хоккей в мире. Под каждую команду разрабатывается своя стратегия. Я вижу, что у него это получается. Дай бог, чтобы он продолжал делать то, что умеет, учился и становился ещё лучше в этом деле. Ему очень нравится тренерская работа», — отметил отец Романа Ротенберга.

Бизнесмен добавил, что его сын с трех лет ходил с ним в зал, где воспитывался, видел и впитывал тренерскую работу.

Напомним, что Роман Ротенберг возглавил хоккейный клуб СКА в 2022 году. До этого он занимал должность вице-президента команды. Под его руководством армейцы с Невы по итогам сезона-2023/24 показали худший результат за десять лет, выбыв во втором раунде плей-офф.

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Комментарии
4
Слава России!
30 минут
будут оба два в лагерных командах по заготовке древесины ставить команды, если не обнулят.
VKuser54628618
27 минут
тьфу...
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