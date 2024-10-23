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Город Появился новый способ оплаты платных парковок в Петербурге. Теперь это можно сделать в «2ГИС»

Появился новый способ оплаты платных парковок в Петербурге. Теперь это можно сделать в «2ГИС»

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3 комментария

В Петербурге появился новый способ оплаты платных парковок. Сделать это можно в мобильном приложении геосервиса «2ГИС», сообщает telegram-канал СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» в среду, 23 октября.

Способ оплаты через приложение доступен для пользователей iOS и Android. Для этого нужно скачать или обновить приложение, выбрать необходимую парковку для оплаты и ввести данные банковской карты.

Однако при оплате стоянки через «2ГИС» придется заплатить комиссию в размере 3 %. Так, при стоимости часа парковки легковушки 100 рублей комиссия составит 3 рубля.

На сегодняшний день петербуржцам и гостям города доступно несколько способов оплаты парковки. Сделать это можно в мобильном приложении «Парковки Санкт‑Петербурга», «Парковки России» и «BSTR Транспорт Санкт‑Петербурга», через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт‑Петербурга, через СМС на номер 3065, через паркоматы, банкоматы и в приложении банков.

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2ГИС Платные автопарковки Оплата парковки Петербург
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Комментарии
3
hoboot
19 минут
комиссия за парковку . за воздух еще надо ...🤣
ixform
25 минут
Сбер пэй тоже надо банковские карты вводить это неправильно Альфа пэй если можно ещё
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