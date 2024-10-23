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Доброе дело 306 заветных желаний. Фонд «Бумажная птица» собрал мечты тяжелобольных детей и молодых взрослых и ищет волшебников, которые их исполнят

306 заветных желаний. Фонд «Бумажная птица» собрал мечты тяжелобольных детей и молодых взрослых и ищет волшебников, которые их исполнят

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1 комментарий

306 заветных желаний. Фонд «Бумажная птица» собрал мечты тяжелобольных детей и молодых взрослых и ищет волшебников, которые их исполнят.

Благотворительный фонд «Бумажная птица» запустил ежегодный проект «Мечты сбываются». В течение месяца фонд принимал заявки на исполнение заветных желаний от детей и молодых взрослых с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями. Теперь дело за волшебниками, которые исполнят эти мечты.

В этом году в адрес проекта поступило 306 заявок из 20 регионов России, рассказали в благотворительном фонде. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — 82 и 87 заявок соответственно.

В списке желаний есть как материальные мечты, которые помогают детям получить новые впечатления и опыт (умные колонки, фотоаппараты, проекторы, средства передвижения для прогулок и отдыха, домашний питомец), так и настоящие истории: познакомиться со своим кумиром, освоить искусство видеомонтажа, научиться петь, рисовать комиксы.

«Наш благотворительный проект уже больше 20 лет помогает воплощать в реальность мечты детей с тяжёлыми заболеваниями. Несмотря на болезнь, они остаются детьми и верят в чудо. Мы приглашаем к участию в проекте начинающих и уже опытных волшебников. Когда сокровенная мечта ребёнка исполняется, это дает ему не просто яркие эмоции, но и новые силы для борьбы с болезнью», — говорит исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко.

Выбрать и исполнить мечту каждый желающий человек или компания смогут уже 6 ноября — мечты и обращения будут размещены на сайте фонда в разделе «Проекты».

Благотворительный фонд «Детский и взрослый хоспис „Бумажная птица“ с 2003 года оказывает системную помощь семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка, содействует развитию паллиативной медицинской помощи в стране. За 21 год при поддержке фонда было построено пять хосписов в Санкт-Петербурге, Московской области и других регионах страны, в том числе в 2010 году открылся первый детский хоспис в России, а в 2022 — первый хоспис для молодых взрослых (людей с неизлечимыми заболеваниями от 18 до 35 лет).

Проект «Мечты сбываются» реализуется с 2003 года. За это время было исполнено 7500 заветных желаний: от покупки гитары и билетов на концерт до участия в телешоу.

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Комментарии
1
iamback
56 минут
Я знаю одного «волшебника», но он ничего не исполнит.
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