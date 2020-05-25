Кирилл Пащенко, отвечавший за «мусорную реформу», покинул комитет по благоустройству. Главный документ изменений так и не утвержден

Заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко покинул ведомство. У него закончился контракт, который не стали продлевать.

Информацию об уходе Пащенко с должности «Фонтанке» 25 мая подтвердили в комитете по благоустройству. Обязанности его временно исполняет Анна Федорова, начальник отдела регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кирилл Пащенко курировал в комблаге проведение реформы обращения с отходами. В рамках нее в регионе должен был появиться региональный оператор, на которого замыкались бы все процессы, связанные с захоронением, переработкой и транспортировкой мусора. В конце 2017-го Смольный объявил два конкурса — на южную и северную части города. Оба контракта отдали ГУП МПБО-2 — и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. На фоне этого Госдума позволила Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку до 2022 года.