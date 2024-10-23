Уровень воды в Неве достиг прогнозируемой отметки. Что дальше?

Уровень воды в Неве достиг прогнозируемой отметки. ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» по состоянию на 16:00 публикует обновленные данные — 123 сантиметра. Такой уровень воды зафиксирован у набережной Лейтенанта Шмидта.

ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений» утром в среду сообщала, что сегодня уровень воды может подняться до 120-130 см. Однако в КЗС уточнили, что наводнение Петербургу не грозит.

К 12 часам дня вода в Неве поднялась на метр. В течение нескольких часов уровень воды менялся от 96 см до 116 см.

Завтра, 24 октября, погода ухудшится. Петербуржцев ожидает сильный ветер.