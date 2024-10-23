МЧС выдало новое предупреждение о непогоде, уже на четверг

На одном дне непогода в Петербурге не остановится. Городское ГУ МЧС предупреждает о следующем ухудшении погодных условий.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 октября в городе местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Сегодня в Петербурге тоже сильный ветер. В полдень его скорость на побережье Финского залива достигала 13-18 м/с, а в акватории залива — 17-22 м/с. Он гонит воду в направлении города, и Нева поднимается. В Ленобласти наблюдаются грозы.
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