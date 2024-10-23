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Город Грозы подбираются к Петербургу. Ливень уже здесь

Грозы подбираются к Петербургу. Ливень уже здесь

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2 комментария

Мощный дождь накрыл Петербург около полудня 23 октября, ветер усиливается. Грозы тоже подбираются.

Дневная грозовая активность зафиксирована в районе Соснового Бора, сообщает канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».

Уровень воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 12:09, достиг 103 см.

В полдень скорость ветра на побережье Финского залива достигала 13-18 м/с, а в акватории залива — 17-22 м/с, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Ветреную и дождливую погоду сегодня нам обеспечил далекий циклон «Жозефина». На севере Ленобласти утром зафиксировали первую грозу. Дамба приведена в режим готовности.


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Комментарии
2
инкогнитто
1 час
Ливень? Аномальный дождь? Теперь любой дождь это ливень? В паре с водоканалом что-ли работаете? Стоит ожидать терминологии "не расчетная норма осадков" в новостной ленте?
111111111111118
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