Грозы подбираются к Петербургу. Ливень уже здесь

Мощный дождь накрыл Петербург около полудня 23 октября, ветер усиливается. Грозы тоже подбираются.
Дневная грозовая активность зафиксирована в районе Соснового Бора, сообщает канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».
Уровень воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 12:09, достиг 103 см.
В полдень скорость ветра на побережье Финского залива достигала 13-18 м/с, а в акватории залива — 17-22 м/с, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Ветреную и дождливую погоду сегодня нам обеспечил далекий циклон «Жозефина». На севере Ленобласти утром зафиксировали первую грозу. Дамба приведена в режим готовности.
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