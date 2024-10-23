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Общество Педиатрический университет показал, чем закончилась операция по восстановлению пальцев ребенка, кисть которого «зажевали» ступени эскалатора

Педиатрический университет показал, чем закончилась операция по восстановлению пальцев ребенка, кисть которого «зажевали» ступени эскалатора

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1 комментарий

Прогноз по восстановлению для упавшего на станции «Площадь Восстания» мальчика делать пока рано, но итог операции хирург обозначил как удовлетворительный. Отец мальчика уверен, что его сын будет великим музыкантом, а то и президентом.

Комментарий заведующего хирургическим отделением № 2 Владислава Авраменко публикует пресс-служба университета 23 октября. Ребенка привезли в больницу ночью, у него были сломаны два пальца. Врач добавил, что, так как кисть мальчика после падения на эскалаторе попала под так называемую «гребенку», ткани фактически раздавило — лопнули сухожилия, сломались кости, повреждены нервы. Все это удалось максимально восстановить, в том числе кровоток к поврежденной коже. Однако дальнейших вариантов развития пока что слишком много, чтобы давать точные прогнозы.

Отец мальчика, который все время был рядом с ним и, по собственному признанию, переживал и плакал гораздо больше, чем сам мальчик, уверен, что все в итоге будет хорошо. «Он на фортепиано и барабанах лучше меня играет», — сказал молодой человек и поблагодарил хирурга за «ювелирную работу». По его словам, на фото после операции рука его сына выглядит так, как будто он просто сильно порезался.

Отец ребенка также рассказал, что в метро в тот вечер он вообще не собирался. Они ждали автобус, но нужный маршрут все не приходил, пришлось спускаться под землю.

Он также отметил, что в материальной помощи они с сыном не нуждаются — судя по всему, мать мальчика сейчас участия в его жизни не принимает. Однако у ребенка есть проблемы с речью, и ему необходимо устройство в логопедический детсад.

Ранее отец мальчика рассказал «Фонтанке», что сын после падения быстро успокоился. Он гладил папу по голове и просил его не плакать.

«Хотелось бы отметить, что отец постоянно с ребёнком, поддерживает мальчика. Его состояние стабильное, прогнозы положительные. Во многом это результат контакта с отцом. Надеемся, что они вскоре вернутся домой и будут реабилитироваться», — добавили в пресс-службе университета.

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Комментарии
1
Пю Ре
37 минут
У мальчика большие шансы на восстановление функции руки, у детей большие адаптивные способности. Верю, что все будет хорошо.
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