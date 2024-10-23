Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

зап.

 760мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Промышленный Петербург
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Мамы и чайлдфри
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия По голове гладил и говорил: «Папа, не плачь». Петербуржец раскрыл подробности падения сына на эскалаторе

По голове гладил и говорил: «Папа, не плачь». Петербуржец раскрыл подробности падения сына на эскалаторе

12 558
18 комментариев

Упавший на станции метро «Площадь Восстания» четырехлетний мальчик, пальцы которого зажевал эскалатор, не сразу понял, что произошло, и находился в шоковом состоянии. До прибытия медиков он успокаивал и гладил по голове встревоженного до слез отца. Как именно произошел несчастный случай и почему малыш оказался так далеко от взрослого, родитель рассказал в беседе с «Фонтанкой» 23 октября.

Детсадовец пострадал накануне незадолго до полуночи, на эскалаторе он находился вместе с отцом, но в какой-то момент побежал вперед. Левая рука ребенка попала под ступени, достать ее самостоятельно до остановки механизма ребенку не удавалось. Результатом стали открытые переломы мизинца и среднего пальца. Падение мальчика попало на видео.

«Он стоял рядом, никуда не дергался, — вспоминает отец ребенка. — На эскалаторе всегда спокойно ехал. У меня телефон зазвенел, я повернулся, ответил, поворачиваюсь обратно, а его нет. И всё. Я смотрю: он падает, и эскалатор останавливается. У меня сумка тяжелая была, гитара с собой еще, я не мог быстро по эскалатору бежать».

После падения мальчик не кричал. Подоспевший отец аккуратно вытащил его пальчики из подъемного механизма и поднял ребенка на руки, только тогда напуганный сын начал плакать.

«Я кричал сотрудникам метро: „Скорую!“ Через минуту уже я его (сына. — Прим. ред.) успокоил и сам давай реветь, а он мне: „Папа, папа“. По голове гладит и говорит: „Папа, не плачь, успокойся“. Всю дорогу мультики смотрел в скорой помощи, вообще не плакал, не понял, что произошло», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Пострадавшего доставили в Педиатрический университет. Специалисты травматологического отделения СПбГПМУ выполнили операцию, в ходе которой провели открытую репозицию костных отломков, сшили сухожилия и выполнили металлоостеосинтез. Хирургическое вмешательство длилось более трех часов. Пока ребенок остается в клинике.

«Операция прошла прекрасно, доктор просто ювелир и волшебник. Спицы вставили, пальцы забинтованы. Дней через десять сына выпишут», — добавил отец мальчика.

Прокуратура городского метрополитена начала проверку по факту травмирования ребенка. Ведомство установит причины произошедшего и даст оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию сына.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE11
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED8
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD40
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Telman_spb
2 часа
ребенку скорейшего выздоровления!!! доктора молодцы!
282694747
2 часа
Етить а можно было спуститься и потом на звонок ответить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30