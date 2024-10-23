По голове гладил и говорил: «Папа, не плачь». Петербуржец раскрыл подробности падения сына на эскалаторе

Источник: скриншот видео прокуратуры г. Санкт-Петербурга







Упавший на станции метро «Площадь Восстания» четырехлетний мальчик, пальцы которого зажевал эскалатор, не сразу понял, что произошло, и находился в шоковом состоянии. До прибытия медиков он успокаивал и гладил по голове встревоженного до слез отца. Как именно произошел несчастный случай и почему малыш оказался так далеко от взрослого, родитель рассказал в беседе с «Фонтанкой» 23 октября.

Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Детсадовец пострадал накануне незадолго до полуночи, на эскалаторе он находился вместе с отцом, но в какой-то момент побежал вперед. Левая рука ребенка попала под ступени, достать ее самостоятельно до остановки механизма ребенку не удавалось. Результатом стали открытые переломы мизинца и среднего пальца. Падение мальчика попало на видео.

«Он стоял рядом, никуда не дергался, — вспоминает отец ребенка. — На эскалаторе всегда спокойно ехал. У меня телефон зазвенел, я повернулся, ответил, поворачиваюсь обратно, а его нет. И всё. Я смотрю: он падает, и эскалатор останавливается. У меня сумка тяжелая была, гитара с собой еще, я не мог быстро по эскалатору бежать».

После падения мальчик не кричал. Подоспевший отец аккуратно вытащил его пальчики из подъемного механизма и поднял ребенка на руки, только тогда напуганный сын начал плакать.

«Я кричал сотрудникам метро: „Скорую!“ Через минуту уже я его (сына. — Прим. ред.) успокоил и сам давай реветь, а он мне: „Папа, папа“. По голове гладит и говорит: „Папа, не плачь, успокойся“. Всю дорогу мультики смотрел в скорой помощи, вообще не плакал, не понял, что произошло», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Пострадавшего доставили в Педиатрический университет. Специалисты травматологического отделения СПбГПМУ выполнили операцию, в ходе которой провели открытую репозицию костных отломков, сшили сухожилия и выполнили металлоостеосинтез. Хирургическое вмешательство длилось более трех часов. Пока ребенок остается в клинике.

«Операция прошла прекрасно, доктор просто ювелир и волшебник. Спицы вставили, пальцы забинтованы. Дней через десять сына выпишут», — добавил отец мальчика.

Прокуратура городского метрополитена начала проверку по факту травмирования ребенка. Ведомство установит причины произошедшего и даст оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию сына.