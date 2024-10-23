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Происшествия Камера сняла, как эскалатор «зажевал» руку ребёнка в метро Петербурга

Камера сняла, как эскалатор «зажевал» руку ребёнка в метро Петербурга

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32 комментария

Прокуратура петербургского метрополитена начала проверку после падения 4-летнего мальчика на станции «Площадь Восстания». Рука ребёнка попала в подъёмный механизм эскалатора, пострадавшего оперировали более трёх часов.

Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой Петербурга 23 октября, мальчик упал, когда поднимался на эскалаторе с платформы. Его кисть затянуло в механизм, достать её самостоятельно до остановки эскалатора ребёнку не удавалось.

В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщали, что мальчик был с отцом, который недоглядел за сыном.

Ребёнка доставили в Педиатрический университет с открытыми переломами мизинца и среднего пальца. В клинике вуза рассказали, что пациенту провели операцию, сейчас его состояние стабильно.

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Комментарии
32
Zet
3 часа
папаша от ребёнка где-то за горизонтом был...
Джастис
3 часа
Закономерный итог, когда маленький ребёнок носится по эскалатору, а горе - папаша, вместо того, чтобы держать его за руку, едет на приличном расстоянии и в ус не дует.
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