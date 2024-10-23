Камера сняла, как эскалатор «зажевал» руку ребёнка в метро Петербурга

Прокуратура петербургского метрополитена начала проверку после падения 4-летнего мальчика на станции «Площадь Восстания». Рука ребёнка попала в подъёмный механизм эскалатора, пострадавшего оперировали более трёх часов.
Судя по кадрам, опубликованным прокуратурой Петербурга 23 октября, мальчик упал, когда поднимался на эскалаторе с платформы. Его кисть затянуло в механизм, достать её самостоятельно до остановки эскалатора ребёнку не удавалось.
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» сообщали, что мальчик был с отцом, который недоглядел за сыном.
Ребёнка доставили в Педиатрический университет с открытыми переломами мизинца и среднего пальца. В клинике вуза рассказали, что пациенту провели операцию, сейчас его состояние стабильно.
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