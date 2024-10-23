Ребёнка, которому раздробило пальцы в метро Петербурга, прооперировали. Хирурги работали более 3 часов

Более трёх часов продлилось хирургическое вмешательство, которое потребовалось мальчику, пострадавшему в петербургском метро. Сейчас его состояние стабильно.

«Специалисты травматологического отделения СПбГПМУ выполнили пациенту операцию, в ходе которой провели открытую репозицию костных отломков, сшили сухожилия и выполнили металлоостеосинтез», — рассказали «Фонтанке» в Педиатрическом университете 23 октября.

Пока ребёнок остаётся в клинике. Необходимую помощь ему оказывают в полном объёме.

Мальчик, которому идёт пятый год, пострадал на станции «Площадь Восстания» накануне незадолго до полуночи. Он упал, когда ехал на эскалаторе с отцом. Левая рука ребёнка попала под ступени. Результатом стали открытые переломы мизинца и среднего пальца.