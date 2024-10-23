Эскалатор зажевал руку ребёнка на станции «Площадь Восстания»

Поездка в метро в центре Петербурга обернулась госпитализацией для четырёхлетнего ребёнка. Руку мальчика затянуло в механизм эскалатора. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 октября.

Ребёнок упал, когда около полуночи спускался на станцию «Площадь Восстания». По предварительным данным, в подъёмный механизм попала левая кисть. В пресс-службе метрополитена подтвердили случившееся. Как уточняют, мальчик был с отцом, который не следил за сыном на эскалаторе.

Пострадавшего увезли в Педиатрический университет с открытым переломом двух пальцев.