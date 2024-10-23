Вышел первый трейлер фильма «Роднина» о восхождении фигуристки к успеху

Компания «Централ Партнершип» 23 октября выпустила первый тизер-трейлер предстоящего фильма «Роднина» о российской фигуристке, трехкратной олимпийской чемпионке (а в дальнейшем — и депутате Госдумы).

«Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение, — говорится в описании ролика. — Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов, — невероятная сила духа и жажда победы».

Фильм режиссера Константина Статского («Одна за всех», «Мажор», «Троцкий») должен выйти на экраны 6 марта.

Источник: «Централ Партнершип»

«Этот фильм — не просто пересказ жизни Ирины Константиновны, величайшей спортсменки в парном фигурном катании, — рассказал создатель картины. — Это фильм про любовь: любовь мужчины и женщины, любовь к профессии, любовь к Родине. Никто и никогда не показывал в кино фигурное катание в таком объеме. Это настоящий вызов для нашей творческой группы, который мы приняли, чтобы показать красоту и неповторимость этого вида спорта, граничащего с искусством. Несмотря на кажущуюся легкость в кадре, это высокотехнологичная картина с присутствием компьютерной графики практически в каждой сцене, что, разумеется, будет незаметно для зрителя».

Роднину в картине сыграла Владислава Самохина, также в картине снялись Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин и другие.