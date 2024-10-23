Российские власти надеются, что отечественные спортсмены займут третье общекомандное место на Олимпиаде-2026

Российские спортсмены должны занять третье общекомандное место на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Такие планы 23 октября обнаружил бывший член сборной России по конькобежному спорту и спортивный журналист Сергей Лисин в тексте законопроекта о бюджете Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Столь оптимистичный прогноз прописан в паспорте программы «Развитие физической культуры и спорта», ответственным за исполнение которой является министр спорта Михаил Дегтярев. В том же документе отмечается, что доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших на чемпионатах мира и чемпионатах Европы в зимних олимпийских видах должна составить 48 % от общего количества участников команд РФ. В летних олимпийских дисциплинах та же доля последовательно увеличивается с 36 % в 2025 году до 49,5 % к 2027 году.

При этом профильный комитет Госдумы в проекте своего заключения по бюджету отметил, что бюджетные ассигнования в спорт сократились с 0,37 процента в 2020 году до 0,23 процента в 2024 году и 0,17 процента (0,067 трлн рублей) в 2025 году. По мнению депутатов, это может привести к риску дефицита финансирования отрасли физической культуры и спорта и негативно сказаться на выполнении целевых показателей.

Ранее стало известно, что министр спорта Михаил Дегятрев станет также президентом Олимпийского комитета России. Кроме того, при его участии проходит процесс объединения спортивных федераций России по международному образцу.

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