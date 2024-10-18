Объединяй и властвуй. Зачем министр спорта Дегтярев создает новые федерации и хочет возглавить ОКР

Источник: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС







Российский спорт впервые за много лет пришел в движение. За последние несколько дней сразу несколько федераций объединились и получили новых руководителей, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об уходе, а на его место претендует министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Отдел спорта «Фонтанки» вместе с экспертами пытался понять, что все это означает.

За последний месяц в российском спорте появилось сразу несколько новых объединенных федераций. Глава РЖД Олег Белозеров возглавил Федерацию гимнастики России. В ее состав вошли спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте и акробатика. В отставку ушла даже бывшая глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер, которая еще недавно казалась непотопляемым ледоколом, а также Василий Титов из спортивной гимнастики, который сам же это первый предложил (по крайней мере, публично из официальных лиц).

Руководителем новой Федерации водных видов станет бизнесмен Дмитрий Мазепин. В нее вошли плавание, прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание.

Греблю на байдарках и каноэ объединят с гребным слаломом. Главой новой структуры должен стать действующий президент байдарочников Евгений Архипов.

Неофициальные источники говорят также о грядущем объединении лыжных видов, хотя глава российских лыж Елена Вяльбе усиленно отбивается от такой идеи. Ожидается, что в состав новой организации войдут Федерация лыжных гонок России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация фристайла России и Федерация сноуборда России. В кулуарах шепчут о возможном слиянии фигурного катания и конькобежного спорта. При этом и в лыжах, и в фигурном катании далеко не все в восторге от такой перспективы. Короче говоря, что-то происходит. Сам Дегтярев на примере Федерации водных видов спорта объяснил это так:

«Объединение федераций по водным видам будет полезным с точки зрения объединения ресурсов и улучшения управляемости. В мире все водные виды объединяет международная федерация World Aquatics. В большинстве стран, которые добились значительных успехов в этих видах спорта, они также развиваются под эгидой одной организации. Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта, и повысить массовость», — говорил министр.

Спортивный агент Андрей Митьков в разговоре с «Фонтанкой» также отметил желание Минспорта привести структуру российского спорта в соответствие с международной.

«То есть, если на мировом уровне федерация гимнастики объединяет пять видов спорта, то и у нас так должно быть. Если на мировом уровне международная федерация каноэ объединяет и гладкую воду, и слалом, то и у нас теперь хотят объединить то, что было разъединено в 2007 году, ну и так далее.

То есть это аргумент. Хотя с практической точки зрения переформатировать или как-то подправлять те федерации, которые успешно работали, на мой взгляд, немного сомнительно», — заявил Митьков.

По его словам, есть пример художественной гимнастики, которая отлично работает: огромное число занимающихся, высокие спортивные результаты и много соревнований. Зачем такую успешную федерацию, которой руководила Ирина Винер, включать в объединенную Федерацию гимнастики России, он не совсем понимает. Поэтому, возможно, есть и вторая причина, которая публично не озвучивалась.

«На мой взгляд, министр хочет навести порядок там, где этого порядка нет, соединяя сильные и не очень сильные федерации, активные и не очень активные федерации, чтобы усилить их. Ну и третий момент. Посмотрите, кто возглавляет объединенные федерации: гендиректор РЖД — в гимнастике, бизнесмен Мазепин — в водных видах, Фрадков из Промсвязьбанка — в легкой атлетике. Мне кажется, что таким образом федерации закрепляются за большими компаниями и бизнесменами для их финансовой устойчивости и привлечения ресурсов для развития», — отметил Митьков.

По мнению депутата Госдумы и главы Федерации керлинга Дмитрия Свищева, объединять федерации по международному образцу важно в том числе и для того, чтобы находить общий язык с иностранными коллегами. Кроме того, новые структуры получили сильных управленцев.

«Вчера на Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта по вопросу, кстати, был очень мощный профессиональный доклад от нового главы Федерации по плаванию Мазепина и от нового руководителя Федерации гимнастики Белозерова. Я думаю, что наши коллеги из гимнастической семьи получили мощного руководителя. Плюс у него в команде есть Юрий Нагорный — человек с огромным опытом и очень мощным авторитетом в спорте», — отметил Свищев.

Он также отметил, что не понаслышке знает о недовольстве некоторых представителей федераций предстоящим объединением.

«Они переживают, что про них забудут, что будет перекос внимания на одну федерацию. Вот здесь, конечно, важно, чтобы и федерации, и спортсмены всех видов спорта, которые попали под объединение, чувствовали себя уверенно, чтобы их дисциплина развивалась. Очень надеюсь, что новые руководители сами это понимают», — подчеркнул депутат.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также считает, что не стоит рубить с плеча и нужно использовать индивидуальный подход в вопрос объединения федераций.

«В каждом случае к объединению надо подходить индивидуально, а не так, чтобы „понедельники взять и отменить“. Речь идет о том, чтобы сделать лучше. Поэтому понятна и тенденция ставить во главе федераций авторитетных руководителей из больших компаний», — подчеркнул он.

Другим важным событием последних дней стало решение Станислава Позднякова покинуть должность главы Олимпийского комитета России. О том, что его место займет министр спорта Михаил Дегтярев, тоже говорили давно. При этом он продолжит возглавлять министерство. 17 октября об этом фактически заявили официально. Дегтярев ответил, что сначала надо спросить главу государства Владимира Путина. Президент его кандидатуру согласовал в тот же день. Так что главный вопрос теперь — насколько эффективным будет совмещение двух главных постов в российском спорте.

«В рамках своего проекта „Зал тренерской славы“ я очень много провожу времени в архивах, изучал сотни и даже тысячи документов. В советском спорте, который был успешен и в котором всегда ставилась задача побеждать, была похожая схема: национальный Олимпийский комитет возглавлял либо сам председатель спорткомитета, либо кто-то из его заместителей. Как вчера опять же на этом заседании заметил почетный член МОК и бывший президент ОКР Виталий Георгиевич Смирнов, Олимпийский комитет в советские годы был придатком спорткомитета. Так было до 90-х годов. И это все отлично работало. Олимпийский комитет выполнял представительские функции для взаимодействия с МОК, для участия в Олимпийских играх», — отметил Митьков.

Он добавил, что за последние годы у ОКР были разные проекты, но по факту главной задачей ОКР всегда оставались взаимодействие с МОК и организация выездов команды на Олимпийские игры.

«Советский опыт говорит, что это рабочая модель. Но в любой истории, в любом деле, все равно все сводится к фактору личности. Насколько будут приниматься правильные решения, насколько будет выбран правильный вектор? Поэтому пока бессмысленно высказывать какие-то сомнения. Нужно просто подождать и посмотреть, как это все будет работать», — считает Митьков.

Свищев уверен, что благодаря совмещению Дегтяревым двух постов из российского спорта исчезнет искусственно созданное противостояние, а федерациям станет проще взаимодействовать со спортивным руководством страны.

«Ни для кого не секрет, что в последние годы у нас всегда получалось так, что ОКР как бы противопоставлялся Министерству спорта. И многие федерации пытались аккуратно лавировать между решениями президента ОКР и министра спорта. Каждый что-то заявлял, проводил какие-то совещания. Поэтому с точки зрения эффективности управления российским спортом — это неплохо», — уверен депутат.

Также он положительно оценивает работу Дегтярева в должности министра спорта, которую он занял полгода назад.

«Я Михаила Владимировича знаю больше 15 лет. Прекрасно помню, как он рос как руководитель. Сначала он был представителем комитета, потом — очень ярким губернатором. Сейчас он уже полгода работает министром спорта. И за это время уже произошли глобальные изменения. Раньше Минспорта было, наверное, единственным ведомством, которое теряло в деньгах. При Дегтяреве ведомство на 20 % увеличило бюджет», — подчеркнул Свищев.

Дмитрий Губерниев также считает Дегтярева сильным руководителем.

«Когда Олимпийский комитет становится декоративной функцией — это странно. А Дегтярев — сильный руководитель. Я считаю, что он молодец, кто бы что ни говорил. Он здравый человек, абсолютно любящий спорт, любящий свою страну, спортсменов, демонстрирующий хорошую деловую хватку. Я считаю, что ему по мере сил надо помогать», — говорит Губерниев.

В последние десять лет российский спорт оказался в очень тяжелом состоянии. Сначала российских спортсменов отстраняли из-за допинговых скандалов. Например, из-за дисквалификации Федерации легкой атлетики выросло целое поколение атлетов, которое ни разу не принимало участия в международных стартах, хотя раньше это был самый большой и успешный вид спорта. Совсем усугубилась ситуация после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, когда российских спортсменов выгнали почти отовсюду. И честно говоря, что с этим делать, было не совсем понятно. Игры БРИКС — это круто, но все равно недостаточно. Игры дружбы и вовсе не удалось провести. Похоже, что новый министр спорта и будущий глава ОКР хочет вдохнуть жизнь в умирающую индустрию, но получится ли у него, покажет время.