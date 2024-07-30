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    Всемирные игры дружбы предложено перенести на 2025 год

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    Организаторы Всемирных игр дружбы хотят перенести их на год — чтобы был более представительный состав участников. Слово за правительством.

    О предложении перенести игры говорится на сайте соревнований. Решение было принято после консультаций со спортсменами и международными федерациями, сообщают организаторы. «Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года», — отмечается в сообщении.

    Перенос на год поможет сформировать «более представительный» состав участников и расширить программу. В нее планируется включить культурную и развлекательную составляющие.

    Принять решение должно правительство России. Предложение новых дат уже направлено.

    Соревнования должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. «Фонтанка» писала: что грядет отмена, было понятно еще в начале лета.

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