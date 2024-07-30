Всемирные игры дружбы предложено перенести на 2025 год

Организаторы Всемирных игр дружбы хотят перенести их на год — чтобы был более представительный состав участников. Слово за правительством.

О предложении перенести игры говорится на сайте соревнований. Решение было принято после консультаций со спортсменами и международными федерациями, сообщают организаторы. «Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года », — отмечается в сообщении.

Перенос на год поможет сформировать «более представительный» состав участников и расширить программу. В нее планируется включить культурную и развлекательную составляющие.