Как Россия победила всех на Играх БРИКС

Лала Крамаренко (Россия) во время соревнований Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться





В Казани завершились Игры БРИКС, которые с отменой Игр Дружбы стали главным ответом России Олимпиаде. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как за медали боролись даже не приехавшие спортсмены.

Самое главное, что надо знать об Играх БРИКС, — Россия за несколько дней до их окончания выиграла медальный зачет. Да не просто выиграла, а буквально разорвала в клочья своих соперников. Итоговый результат получился таким: 262 золотые медали, 142 серебряные и 99 бронзовых. То есть всего 502 награды. У занявшей второе место Белоруссии в два раза меньше наград — 247 (55 — 85 — 107). Третью строчку занял Китай с 62 медалями (20 — 24 — 18).



Феноменальный успех, что и говорить, особенно с учетом того, что на официальном сайте указаны 90 стран-участниц, среди которых есть даже недружественные Франция, Испания и Великобритания. Вот только на том же сайте указано, что ни одного представителя от этих стран в соревнованиях нет. Всего таких сборных, которые вроде бы и есть, а вроде и нет, — 22.

При более внимательном изучении оказалось, что некоторые из этих стран (но все равно не все) на турнире действительно присутствовали. В дисциплине «брейкинг» обнаружились Швейцария, Германия, Япония и Корея. Более того, приехали даже спортсмены из Гонконга и Тайваня, которых в списке вообще нет. А спортсмены оттуда есть. Всему виной — организационный бардак.



Брейкинг и акробатический рок-н-ролл — единственные дисциплины, которые проходили не в Казани, а в Москве. Кто-то, похоже, просто не постарался синхронизировать эти два города для получения общей статистики. Казалось бы, не большая проблема, но разве можно всерьез относиться к соревнованиям, организаторы которых не могут даже наладить внутренние процессы? Тем более, что это была не единственная подобная проблема.

И все-таки с иностранными участниками было туго. Да, Игры БРИКС действительно получились международными и организаторам удалось почти невозможное по нынешним временам: реально добиться того, чтобы в Россию официально приехало такое огромное (без шуток) количество иностранных спортсменов. За последние два года это, наверное, самое масштабное спортивное событие на территории Российской Федерации. Но для настоящей спортивной борьбы в некоторых видах конкуренции все равно очень сильно не хватало.



Самая смешная ситуация получилась в произвольной программе у мужчин-синхронистов. Тут изначально был заявлен только петербуржец Александр Мальцев. В итоге он победил с результатом 211,654 балла и на награждении ему вручали золотую медаль в гордом одиночестве. По словам чемпиона, его не беспокоило отсутствие конкуренции.



Фото: кадр из трансляции с официального сайта Игр БРИКС Поделиться Поделиться





«Больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы. Главное, чтобы была возможность выступать здесь, на Играх БРИКС», — заявил Мальцев.

В технической программе Мальцеву пришлось постараться чуть больше. Здесь петербуржцу противостоял Кантинан Адисаисирибутр из Таиланда. Но в итоге Мальцев всё равно победил с большим отрывом: 267 баллов против 209. Бронзовая медаль не досталась никому.

Тоже грустно было в прыжках в воду, где, помимо россиян, участвовали только белорусы, но реальной борьбы навязать они не смогли. В миксте на трамплине набралось всего три пары участников, на женской вышке за главный приз боролись между собой всего две спортсменки. И обе — из России.



А в миксте на этом снаряде был заявлен единственный дуэт в составе Юлии Тимошининой и Руслана Тернового. В итоге на призовом пьедестале они тоже стояли одни.

Но ещё более нелепая ситуация сложилась в борьбе на поясах (корэш) в весовой категории до 85 кг. Здесь был заявлен литовский борец Андрюс Мажейка. Он значился единственным представителем своей сборной на соревнованиях. И официально он даже неплохо шёл по турнирной сетке.



Сначала Мажейка уступил Адилету Жанбыршы из Казахстана в четвертьфинале и отправился в утешительный турнир. Там литовец победил Степана Карасени из Румынии, что позволило ему сразиться за бронзу. За медаль Мажейка бился с Анваром Муратбеком Уулу из Киргизии и проиграл, оставшись на четвёртом месте.



Всё отлично, вот только в реальности Мажейки не было на турнире. Вот так выглядел его «бой» в четвертьфинале:



Фото: кадр из трансляции с официального сайта Игр БРИКС Поделиться Поделиться





Жанбыршы просто пожал руку судье и вышел в полуфинал без схватки.

Первый раунд утешительного турнира получился совсем захватывающим: не пришли ни Мажейка, ни его соперник Карасени. По какой-то неведомой причине, которую никто из организаторов так и не объяснил, победу в столь напряжённой схватке отдали Мажейке, благодаря чему он получил шанс выиграть бронзу. Посмотрите на это эпичное видео:



Автор: Anton Pilyasov / YouTube

Получается, что при своём физическом отсутствии Мажейка едва не запрыгнул на призовой пьедестал. Фантастический спортсмен.

«Мажейка уже три года не тренируется из-за травмы спины. Работает за границей: три недели там, две недели дома. Когда он дома — пару раз приходит в зал, разминается, лечит спину, делает специальные упражнения. Уже пару лет он не участвует ни в каких соревнованиях», — заявил тренер спортсмена Сергей Касимов в интервью изданию LRT.

В художественной гимнастике буквально в последний момент перед стартами пропали заявки на участие Армении, Израиля, Кувейта, Ливана, Туниса, КНДР и Индии. В итоге тут тоже произошёл недобор.



Более конкурентными получились соревнования по лёгкой атлетике, хотя россияне здесь почти во всех дисциплинах забирали весь пьедестал, но тут возникла другая ситуация. Соревнования проходили при +30, что для некоторых видов крайне опасно для здоровья. Так, например, пакистанскому легкоатлету Муиду Абдулу стало плохо после забега на 400 метров на Играх БРИКС.

Ну и отдельного упоминания, конечно, стоит перформанс комментатора Владимира Иваницкого, который в прямом эфире, представляя российского самбиста Кирилла Князькова, заявил, что «всякие шмары нам не нужны».



«Представитель русов. Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идёт представитель русов», — сказал комментатор.



«Матч ТВ» за него извинился, отстранил от работы, но сам Иваницкий так и не понял, что случилось. «Что там, шмары обиделись, что ли?» — удивлялся он потом. Понятно, что к официальным организаторам Игр БРИКС это имеет мало отношения, но неплохо подходит в качестве краски к общему настроению турнира, на котором «русы» победили вообще всех, а где-то даже самих себя.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

