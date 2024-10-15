Миллиардер Мазепин возглавит объединенную Федерацию водных видов спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о своей поддержке кандидатуры Дмитрия Мазепина на должность президента объединенной Федерации водных видов спорта. Об этом Дегтярев сообщил 15 октября через свой Telegram-канал.

«Мазепин уже много лет оказывает помощь российскому спорту и является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. Мы обсудили его кандидатуру на пост главы Федерации водных видов спорта России от Пермского края, и я поддерживаю это решение», — отметил Дегтярев.

Дмитрий Мазепин, которому 56 лет, ранее руководил компанией «Уралхим» и был ее владельцем. Его сын Никита — бывший гонщик «Формулы-1», недавно освобожденный от санкций в сентябре.

Мазепин — известный российский бизнесмен, один из владельцев крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе. В 2022 году, после введения санкций со стороны ЕС и Великобритании, он продал 52% акций компаний «Уралхим» и «Уралкалий», оставив за собой 48% и ушел с поста главы «Уралхима».