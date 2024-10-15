Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 758мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Промышленный Петербург
СПбГУ набрал платников
Почему продукты дорожают
Запрет на работу мигрантов
История Марии Бутиной
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Спорт Миллиардер Мазепин возглавит объединенную Федерацию водных видов спорта

Миллиардер Мазепин возглавит объединенную Федерацию водных видов спорта

983
4 комментария

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о своей поддержке кандидатуры Дмитрия Мазепина на должность президента объединенной Федерации водных видов спорта. Об этом Дегтярев сообщил 15 октября через свой Telegram-канал.

«Мазепин уже много лет оказывает помощь российскому спорту и является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. Мы обсудили его кандидатуру на пост главы Федерации водных видов спорта России от Пермского края, и я поддерживаю это решение», — отметил Дегтярев.

1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников предложил идею слияния федераций водных видов спорта, которую поддержала Ольга Брусникина, возглавляющая Федерацию синхронного плавания. На 31 октября назначены выборы нового руководства объединенной федерации.

Дмитрий Мазепин, которому 56 лет, ранее руководил компанией «Уралхим» и был ее владельцем. Его сын Никита — бывший гонщик «Формулы-1», недавно освобожденный от санкций в сентябре.

Мазепин — известный российский бизнесмен, один из владельцев крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе. В 2022 году, после введения санкций со стороны ЕС и Великобритании, он продал 52% акций компаний «Уралхим» и «Уралкалий», оставив за собой 48% и ушел с поста главы «Уралхима».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Михаил Дегтярев Дмитрий Мазепин Ольга Брусникина Владимир Сальников Минспорта Федерация водных видов спорта
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Sonata
1 час
Он хотя бы плавать умеет?
-4*
1 час
И всё превратит в бизнес, сделает недоступным...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Новости компаний
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
Новости компаний
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
ТОП 5
Новости компаний
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40
Сотрудники петербургского девелопера сдали 65 литров крови для больниц
15 октября, 15:20
Plus Пулковский: первый этаж школы и отделка жилых помещений
15 октября, 14:45
Ladozhsky Avenir: ключевые этапы на завершающей стадии
14 октября, 18:00
В научном журнале вышла статья экспертов «Эталона» о цифровизации недвижимости
14 октября, 17:35
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-ПетербургаCпециалистам, круглосуточно следящим за безопасностью города, стали доступны ещё более качественная связь и мобильный интернет с максимальной скоростью до 120 Мбит⁄с. Инженеры МегаФона модернизировали мобильную сеть в зоне Городского мониторингового центра (ГМЦ) в Московском районе города.
14 октября, 17:30
МегаФон разогнал интернет в Городском мониторинговом центре Санкт-Петербурга
14 октября, 17:30
Ипотека или рассрочка? Как лучше купить квартиру сейчас? Обсудим на вебинаре
14 октября, 17:20
Старт продаж: 4 корпус в квартале бизнес-класса «Дубровский»
14 октября, 14:45