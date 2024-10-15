Миллиардер Мазепин возглавит объединенную Федерацию водных видов спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о своей поддержке кандидатуры Дмитрия Мазепина на должность президента объединенной Федерации водных видов спорта. Об этом Дегтярев сообщил 15 октября через свой Telegram-канал.
«Мазепин уже много лет оказывает помощь российскому спорту и является председателем наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. Мы обсудили его кандидатуру на пост главы Федерации водных видов спорта России от Пермского края, и я поддерживаю это решение», — отметил Дегтярев.
1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников предложил идею слияния федераций водных видов спорта, которую поддержала Ольга Брусникина, возглавляющая Федерацию синхронного плавания. На 31 октября назначены выборы нового руководства объединенной федерации.
Дмитрий Мазепин, которому 56 лет, ранее руководил компанией «Уралхим» и был ее владельцем. Его сын Никита — бывший гонщик «Формулы-1», недавно освобожденный от санкций в сентябре.
Мазепин — известный российский бизнесмен, один из владельцев крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе. В 2022 году, после введения санкций со стороны ЕС и Великобритании, он продал 52% акций компаний «Уралхим» и «Уралкалий», оставив за собой 48% и ушел с поста главы «Уралхима».
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