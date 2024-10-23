В Петербурге в четыре раза вырастет стоимость стоянки на перехватывающих парковках. Но не для всех

Плата за пользование перехватывающими и городскими автостоянками вырастет впервые почти за 10 лет уже с этой среды. Об изменениях 23 октября сообщает «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Для автомобилистов, которые оставляют свои машины на перехватывающих стоянках и продолжают путь на метро или наземном транспорте, парковка будет бесплатной при условии не менее двух поездок и оплате «Подорожником». Для остальных стоимость повышается с нынешних 25 до 100 рублей.

Отмечается, что изменение позволит разгрузить такие парковки для автомобилистов, которые используют их по назначению.

Что касается городских автостоянок, то в зависимости от их востребованности, месторасположения и категории транспортного средства, парковка обойдется водителю от 50 до 250 рублей в час.

С полным поадресным перечнем тарифов можно ознакомиться здесь.