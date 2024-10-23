Камала Харрис обещала не применять военную силу США против Мадуро

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты не будут применять военную силу против Николаса Мадуро, если он не покинет пост президента Венесуэлы. Ее слова 23 октября приводит издание The Hill.

«Мы не собираемся использовать там американские войска», — сказала она и отметила, что Вашингтон по-прежнему не считает Мадуро легитимным лидером. «Волю народа необходимо уважать, и именно поэтому мы также ввели санкции», — добавила Харрис.

Мадуро в настоящее время находится на саммите БРИКС в Казани, где утверждает, что это объединение стало эпицентром нового многополярного мира, а также эпицентром дипломатии и мира. По мнению находящегося под санкциями президента, БРИКС дает Глобальному Югу надежду на доступ к справедливой экономике.

Национальный избирательный совет Венесуэлы 29 июля заявил, что на президентских выборах с результатом 51,2% голосов победил действующий глава государства Николас Мадуро, а Эдмундо Гонсалес набрал 44%. Оппозиция, ссылаясь на результаты экзитполов, заявляет о победе господина Гонсалеса с результатом 73%. После объявления результатов выборов в Венесуэле начались массовые протесты.

В сентябре США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике.