О дивный новый многополярный мир: Мадуро воспел БРИКС на саммите в Казани

Объединение БРИКС стало эпицентром нового многополярного мира: такое заявление сделал 22 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший на саммит организации в Казани.

«БРИКС стал эпицентром нового многополярного мира. Это эпицентр дипломатии и мира», — заявил Мадуро и выразил надежду, что «страны глобального будущего, к развитию которых мы стремимся через 200 лет после Симона Боливара, будут нести знамя равенства и свободы» (цитата по ТАСС). По его мнению, БРИКС дает Глобальному Югу надежду на доступ к справедливой экономике.

Сам саммит он назвал «историческим событием», оговорившись, что это «первый раз, когда президент Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС».

Также Мадуро допустил, что обсудит с Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса, и заявил о готовности Венесуэлы предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере.