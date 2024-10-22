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Политика О дивный новый многополярный мир: Мадуро воспел БРИКС на саммите в Казани

О дивный новый многополярный мир: Мадуро воспел БРИКС на саммите в Казани

798
9 комментариев

Объединение БРИКС стало эпицентром нового многополярного мира: такое заявление сделал 22 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший на саммит организации в Казани.

«БРИКС стал эпицентром нового многополярного мира. Это эпицентр дипломатии и мира», — заявил Мадуро и выразил надежду, что «страны глобального будущего, к развитию которых мы стремимся через 200 лет после Симона Боливара, будут нести знамя равенства и свободы» (цитата по ТАСС). По его мнению, БРИКС дает Глобальному Югу надежду на доступ к справедливой экономике.

Сам саммит он назвал «историческим событием», оговорившись, что это «первый раз, когда президент Венесуэлы лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС».

Также Мадуро допустил, что обсудит с Владимиром Путиным вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса, и заявил о готовности Венесуэлы предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере.

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ПО ТЕМЕ
Николас Мадуро БРИКС Саммит в Казани Венесуэла Многополярный мир
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Комментарии
11
Игорь Протасов
1 минута
Паноптикум
VKuser279092
18 минут
В РФ, вроде бы, есть некая служба по контролю (sic!) оборота наркотиков. Обращаю внимание - не по предотвращению, как DEA в США, а по контролю. Ну, да ладно, терминология. Вопрос - почему руководитель государства, главного поставщика кокаина в Мире, не был арестован и допрошен Бастрыкиным сразу по прибытии в РФ?
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